Rugby: 30 i convocati delle Zebre per l’amichevole di domani a Treviso

Parma – Si è conclusa oggi alla Cittadella del Rugby di Parma la settimana di allenamenti delle Zebre in vista della seconda ed ultima amichevole pre-stagionale che vedrà domani i bianconeri sfidare il Benetton a Treviso. Archiviata la sconfitta di Grenoble di venerdì scorso, Castello e compagni sono pronti ad affrontare il derby tutto italiano tra le due franchigie che partecipano al Guinness PRO14, la prima delle quatto sfide previste durante la stagione.

La gara si terrà allo Stadio Monigo come 12 mesi fa e si giocherà ad una sola settimana dall’esordio ufficiale nel campionato celtico previsto per venerdì prossimo 31 Agosto allo Stadio Lanfranchi di Parma contro i sudafricani Southern Kings. Nell’ultima uscita a Monigo dell’ultimo turno della scorsa stagione del Guinness PRO14 arrivò una vittoria per le Zebre per 22-17, secondo successo dei bianconeri in gara ufficiale nella casa dei biancoverdi.

Per la gara amichevole di domani alle 20.30 a Treviso lo staff tecnico della franchigia federale ha convocato 30 giocatori con tante novità rispetto alla prima uscita in Francia. Tornano infatti a disposizione tutti i nazionali reduci dal tour estivo in Giappone insieme a Giammarioli –al rientro dopo l’operazione alla spalla della scorsa primavera- ed al sudafricano Meyer, anch’esso assente nella gara dello Stade Lesdisgueres di sette giorni fa.

Tra i convocati è confermato l’utility back francese Guillomot tesserato coi piacentini Rugby Lyons, invitato dallo staff tecnico delle Zebre per la preseason e sceso in campo nella ripresa contro Grenoble alla sua prima gara col XV del Nord-Ovest.

Ecco la lista dei convocati dello Zebre Rugby Club per l’amichevole di venerdì 24 Agosto alle ore 20.30 allo Stadio Monigo di Treviso contro il Benetton Rugby:

Avanti : Cruze Ah-Nau, Eduardo Bello, George Biagi, Massimo Ceciliani*, Dario Chistolini, Oliviero Fabiani, Leonard Krumov*, Renato Giammarioli*, Giovanni Licata*, Andrea Lovotti*, Johan Meyer, Daniele Rimpelli*, David Sisi, Apisai Tauyavuca, Roberto Tenga, Jimmy Tuivaiti e Giosué Zilocchi*.

Trequarti : Mattia Bellini, Giulio Bisegni, Tommaso Boni*, Francois Brummer, Carlo Canna, Tommaso Castello, Nicolas De Battista, Mathieu Guillomot, Matteo Minozzi*, Edoardo Padovani*, Guglielmo Palazzani, Giovanbattista Venditti* e Marcello Violi*

* è/è stato membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”

Diretta testuale del punteggio sull’ account Twitter ufficiale delle Zebre Rugby con hashtag della gara #BENvZEB

Com. Stam.