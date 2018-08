EUROPEI PISTA JRS/U23: Altri due ori e due argenti all’Italia

Titoli iridati al quartetto donne juniores e a Gloria Scarsi (eliminazione jrs) – Secondo posto per il quartetto maschile e Vece-Fidanza-Manzoni nella velocità a squadre U23

Aigle (SVI) (22/08) – Sono nove i titoli assegnati oggi a Aigle in occasione dei Campionati Europei Pista Under 23 e Juniores e le Nazionali azzurre riescono a mettersi al collo due titoli e due secondi posti, muovendo il medagliere e portandolo a 8 medaglie: cinque d’oro e tre di argento.

Si laureano campioni europei rispettivamente il quartetto femminile dell’inseguimento a squadre juniores e Gloria Scarsi, che nell’Eliminazione Juniores coglie il suo terzo titolo continentale, dopo lo Scratch di ieri e il titolo nell’inseguimento a squadre.

Per quanto riguarda l’inseguimento a squadre, si tratta di una conferma per certi versi annunciata. Da tre anni il trenino juniores domina i Campionati del mondo e continentali. Anche in questo torneo non ha mai dato segno di cedimenti. Silvia Zanardi, Sofia Collinelli, Camilla Alessio e Gloria Scarsi si sbarazzano in finale della Russia abbastanza nettamente. Dino Salvoldi lascia fuori Vittoria Guazzini, impegnata con il quartetto U23 ma anche per dimostrare la bontà di un gruppo che non dipende da una sola atleta.

Gloria Scarsi si candida a raccogliere, almeno per numero di titoli conquistati, l’eredità di Letizia Paternoster, che lo scorso anno agli Europei mise in mostra una “collana” di ben cinque medaglie d’oro. Gloria è ferma a tre titoli, in due giorni di gara.

Di notevole valore tecnico è la medaglia d’argento dal quartetto dell’inseguimento maschile juniores che compie un grande salto rispetto agli anni passati. Samuele Manfredi, Alessio Bonelli, Davide Boscaro e Tommaso Nencini non riescono a superare la Polonia in finale, ma mettono al collo una medaglia che non sfigura e muove il medagliere anche per il settore maschile.

Da salutare con favore l’argento di Martina Fidanza, Miriam Vece e Gloria Manzoni nel Team Sprint U23 anche se giunto al termine di un torneo che pone qualche dubbio sulla disciplina: solo tre formazioni al via! Nonostante questo bisogna rilevare che il settore della velocità cresce con costanza, grazie al lavoro dello staff della Nazionale e soprattutto alla dedizione di queste ragazze che si impegnano durante tutto l’anno. In finale le azzurre sono state battute dalla Polonia.

Dei nove titoli in palio, oltre ai quattro che hanno visto protagonisti gli azzurri, da ricordare anche lo Scratch U23 uomini e donne, con i titoli al britannico Walls e alla olandese Van Haaften, Rachele Barbieri sesta; il Km juniores, successo del ceco Stastny; l’Eliminazione juniores con la vittoria del belga Fretin. La Francia vince il Team Sprint U23 uomini.

Domani si ricomincia con altri 6 titoli in palio, tra cui l’inseguimento a squadre U23 nel quale Martina Alzini, LetiziaPaternoster, Vittoria Guazzini, e Elisa Balsamo hanno ottenuto il miglior tempo, mentre Davide Plebani, Giulio Masotto, Carloalberto Giordani e Stefano Moro il quarto.

INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE JUNIORES

1° ROUND

ITALIA (Zanardi Silvia, Collinelli Sofia, Alessio Camilla, Scarsi Gloria) – POLONIA (Majewska Oliwia, Kowalska Julia, Polak Wiktoria, Kierat Wiktoria)

RUSSIA (Minasian Karine, Gareeva Aigul ,Miliaeva Mariia, Malkova Daria) 4’37”308 – GERMANIA (Bauernfeind Ricarda, Smekal Finja , Stern Friederike, Reissner Lena Charlotte) 4’39”831

FINALE 1-2

ITALIA (Zanardi Silvia, Collinelli Sofia, Catarzi Giorgia, Scarsi Gloria) 4’30’397;2. RUSSIA (Minasian Karine, Gareeva Aigul ,Miliaeva Mariia, Malkova Daria) 4’33”208

FINALE 3-4

GERMANIA((Bauernfeind Ricarda, Smekal Finja , Stern Friederike, Reissner Lena Charlotte) 4’40”329; 4. POLONIA ((Majewska Oliwia, Kowalska Julia, Polak Wiktoria, Kierat Wiktoria) 4’45”900

INSEGUIMENTO A SQUADRE UOMINI JUNIORES

1° ROUND

GERMANIA (Buck-Gramcko Tobias, Peter Jannis, Dik Calvin, Gehrmann Max) 4’10”047 batte REP. CECA 4’22”88

ITALIA (Nencini Tommaso, Boscaro Davide, Bosini Diego, Manfredi Samuele) batte RUSSIA (Poludenko Evgenii, Polozov Viacheslav, Barsov Aleksandr, Bersenev Nikita)

POLONIA (Galka Michal, Richter Wiktor, Papierski Damian, Walkowiak Kacper) 4’08”034; BELGIO (Fretin Milan, Van Den Bossche, Fabio Dens, Tuur Wernimont Nicolas) 4’08”991

FINALE 1-2

1 POLONIA (Galka Michal, Richter Wiktor, Papierski Damian, Walkowiak Kacper) 4’03”656; 2. ITALIA (Manfredi Samuele. Bonelli Alessio, Boscaro Davide, Nencini Tommaso) 4’04”668;

FINALE 3-4

3 GERMANIA (Buck-Gramcko Tobias, Peter Jannis, Dik Calvin, Gehrmann Max) 4’07”401; 4. BELGIO (Fretin Milan, Van Den Bossche, Fabio Dens, Tuur Wernimont Nicolas) 4’09”175

INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE U23

QUALIFICAZIONI

ITALIA (Alzini Martina, Paternoster Letizia, Guazzini Vittoria, Balsamo Elisa) 4:24.586; GRAN BRETAGNA (Barker Megan, Holl Jenny, Roberts Jessica, Raybould Rebecca) 4:27.708, 3. GERMANIA (Sussemilch Laura, Teutenberg Lea, Lin Brausse Franziska, Ebert Michaela) 4:36.947; 4. BIELORUSSIA (Dzedzikava Anastasiya, Salauyeva Aksana, Tserah Hanna, Savenka Karalina) 4:38.866; 5. POLONIA (Graczewska Monika, Lipiejko Karolina, Pikulik Wiktoria, Lach Marta) 4:41.147; 6. UCRAINA (Kliachina Oksana, Fedotova Ksenii, Alieksieieva Viktoriia, Biryukova Julia) 4:41.256

INSEGUIMENTO A SQUADRE UOMINI U23

QUALIFICAZIONI

GRAN BRETAGNA (Bostock Matthew, Wright Fred, Britton Rhys, Holt Joe) 4:00.275; 2. SVIZZERA (Selenati Nico, Froidevaux Robin, Bissegger Stefan, Ruegg Lukas) 4:01.205; 3. GERMANIA (Frahm Jasper, Gross Felix, Malcharek Moritz, Schmiedel Sebastian) 4:03.685; ITALIA (Plebani Davide, Masotto Giulio, Giordani Carloalberto, Moro Stefano) 4:04.696;5. POLONIA (Slawek Damian, Czubak Dawid, Rudyk Bartosz, Kaiser Adrian) 4:05.871; 6. RUSSIA (Smirnov Ivan, Syritsa Gleb, Gonov Lev, Mukhomediarov Dmitrii) 4:14.345; 7. SPAGNA (Buades Ferriol, MarcBennassar Rossello, Joan Marti Garikano, Lopetegi Luis Mari, Etxabe Castillo Gorka) 4:15.295

KM DA FERMO JUNIORES

1 Stastny Jakub (Cze) 1:02.837; 2 Renvoise Titouan (Fra) 1:02.954; 3 Prokopyszyn Filip (Pol) 1:03.597; 4. Livanos Konstantinos (Gre) 1:03.883; 5. Luxik Jiri (Cze) 1:04.188; 6. Smagin Mihail (Rus) 1.04.286; 7. Dens Tuur (Bel) 1:04.308; 8. Zillmer Maarten (Ger) 1:04.522; 9. Urra Garmendia Aritz (Spa) 1:04.690; 10. Jager Julien (Ger) 1:04.801; 16. Pongiluppi Matteo (Ita) 1.06.984; 17 Boscaro Davide (Ita) 1.12.813

SCRATCH UOMINI U23

Walls Matthew Gbr Selenati Nico Sui Switzerland Kooistra Marten Ned Do Rego Pereira Miguel Angelo Por Costeplane Aurelien Fra Babor Daniel Cze Rostovtsev Sergei Rus Ghys Robbe Bel Ryan Fintan Irl Shevchuk Taras Ukr Tsimoshyk Uladzislau Blr Stepanyan Edgar Arm Czubak Dawid Pol

DNF: Viviani Attilio (Ita), Banusch Richard (Ger), Christakos Dimitrios (Gre), Ritzinger Felix (Aut)

SCRATCH DONNE U23

Van Haaften Kirstie Ned Raybould Rebecca Gbr Martins Maria Por Medvedova Tereza Svk Seitz Aline Sui -1 Barbieri Rachele Ita -1 Fortin Valentine Fra -1 Baleisyte Olivija Ltu -1 Fedotova Kseniia Ukr -1 Tserah Hanna Blr -1 Graczewska Monika Pol -1 Rostovtzeva Maria Rus -1 Ferreres Navarro Isabel Spain -1 Kohoutkova Katerina Cze Czech Rep. -1 Steffen Hannah Ger -1 Collins Autumn Irl -1

ELIMINAZIONE UOMINI JUNIORES

Fretin Milan (Bel) Mazur Dzianis Blr Brule Louis Fra Kelemen Petr (Cze) Michalicka Stefan (Svk) Couto Guillaume Por Heijnen Philip Ned Bieler Dominik Sui Riera Clar Joan Albert Spa Walkowiak Kacper Pol Richter Elias Ger Martini Davide Ita Higgins Shane Irl Pokoiovyi Nazar Uk

ELIMINAZIONE DONNE JUNIORES

Scarsi Gloria (Ita) Bossuyt Shari (Bel) Jaskulska Marta (Pol) Sevcikova Petra (Cze) Maioz Mujika Izarne (Spa) Kolesava Anastasiya (Blr) Minasian Karine (Rus) Homer Gabriella (Irl) Van Rooijen Eline (Ola) Smekal Finja (Ger) Liodaki Sofia (Gre) Zuperkaite Erika (Ltu) Machalkova Petra (Svk) Nigul Mathilde (Est)

VELOCITÀ A SQUADRE DONNE U23

FINALE 1-2

1. POLONIA (Jagodzinska Julita, Karwacka Marlena); 2. Italia (Vece Miriam, Fidanza Martina)

3. Gran Bretagna (Tanner Millicent, Hilleard Georg)

Com. Stam.