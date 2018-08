EUROPEAN YOUTH MTB: Italia U15 d’argento nel Team Relay

A Pila Marco Betteo, Carlo Cortesi e Sophie Auer conquistano il secondo gradino del podio nella prova a staffetta Under 15 – Il titolo va al Liechtenstein, bronzo per la Repubblica Ceca – Sesto posto per gli azzurri Under 17.

Pila (23/08) – E’ medaglia d’argento per l’Italia Under 15 nella prova a staffetta degli UEC European Youth MTB Championship di Pila. Carlo Cortesi, Marco Betteo e Sophie Auer, dopo aver fatto segnare ieri il miglior tempo complessivo nel time trial dei primi campionati europei giovanili organizzati in Italia, oggi hanno conquistato il secondo gradino del podio con il Team Relay. Il titolo europeo va al Liechtenstein: Livio Stefani, Lorena Cadalbert e Romano Puntener tagliano il traguardo in 00:37:04.35 e a + 00:29.90 dalla nazionale azzurra. Medaglia di bronzo per la Repubblica Ceca, Simona Spesnà, Matej Kuncik e Filip Jech registrano il tempo di 00:38:02.85.

I primi frazionisti arrivati in zona cambio, dopo aver percorso il giro di lancio, sono stati Nicolas Milesi (EsoMix Two), Livio Stefani (Liechtenstein) ed il ragazzo della nazionale austriaca. Poco più indietro, staccato di una ventina di secondo, l’azzurro Marco Betteo: il piemontese ha passato il testimone a Carlo Cortesi, che con una grande prova in rimonta ha sorpassato tutti, completando il secondo giro con quasi un minuto di vantaggio sullo svedese Hugo Sandin e 70” su Lorena Cadalbert (Liechtenstein). Testimone poi in mano a Sophie Auer, che viene ripresa da Romano Puntener, che alla fine si prenderà la medaglia d’oro.

Nella Top Ten anche la seconda selezione azzurra in gara, chiamata Italia B: Eros Cancedda, Leni Marie Radmuller e Ivan Franzini raggiungono la settima posizione a + 02:05.60 dalla vetta.

LA GARA UNDER 17 – Sesto posto per la selezione azzurra in gara nella prova dedicata agli Allievi: una bella prestazione, quella di Diego Caviglia, Manuel Capra e Nicole Truc hanno sfiorato la Top Five dopo aver corso tutta la corsa in zona podio. La medaglia d’oro è finita alla Repubblica Ceca, argento per la Svizzera e bronzo per l’Austria. Diciottesimo posto per l’Italia Team B, squadra composta da Mattia Beretta, Letizia Marzani e Simone Minotti.

L’ANALISI DEL CT – Più che soddisfatto il CT Mirko Celestino:“I ragazzi hanno dato l’anima, quello degli Under 15 è un argento più che meritato” le parole del Commissario Tecnico a fine gara. E ancora: “Erano tutti molto tesi, a quest’età si ha paura di deludere CT e compagni di squadra, di compromettere il lavoro fatto dagli altri: la tensione a volte gioca brutti scherzi. Ma ho detto loro che una prestazione negativa può capitare, ed in questi casi bisogna voltare pagina immadiatamente, per non mettere a rischio tutto l’andamento della competizione. Dai risultati ottenuti oggi, si vede che mi hanno ascoltato. Hanno dato tutti il massimo, e ora li aspetta la prova più importante: quella individuale di sabato, la prova Cross Country”.

Com. Stam.