Ancora medaglie per l’Italia agli Europei di Ostenda, oggi ultimo giorno con la maratona

Si arriva alla penultima giornata di questi intensi Campionati Europei categorie Allievi, Junior e Senior di Ostenda. Oggi ultimo giorno di gare con la maratona prevista proprio nel centro della cittadina belga

Gli azzurri del CT Massimiliano Presti, affiancato dal Responsabile del settore tecnico corsa Antonio Grotto, scendono in strada per i 15.000m a eliminazione con la categoria Allievi donne. Qui a implementare il medagliere dell’Italia ci pensa Giulia Corsini che conquista un buon bronzo dietro all’oro delle francesi Manon Fraboulet e Marine Kervoelen. Sofia Saronni e Sofia Biagi terminano rispettivamente ottava e decima. Tocca ai colleghi del maschile che lasciano a bocca aperta il pubblico presente con il successo di Gabriele Cannoni seguito dal compagno di squadra Riccardo Lorello; terzo posto per la Francia con Germain Deschamps. Alessio Clementoni chiude quinto. Largo alle Junior donne sulla distanza dei 20.000m. Qui grandi applausi per Laura Peveri che ottiene un argento posizionandosi dopo la francese Honorine Barrault e prima dell’olandese Anna Van Den Bos. Le azzurre Edda Paluzzi e Chiara Piergigli finiscono al quarto e sesto posto. Nulla di fatto per i ragazzi che, dopo aver condotto una buona gara, si sono visti sopraffare sul finale. Quarto posizione, dunque, per Francesco Palumbo e quinta per Filippo Scotto; arriva invece nono Michael Gatti. Il podio Junior men è così composto: oro per il belga Jason Suttels, argento per il francese Hugo Morin e bronzo per l’olandese Harm Visser. Si chiude con la categoria Senior, sempre sui 20.000m. Per le donne un’immensa Francesca Lollobrigida conquista l’oro davanti alla tedesca Mareike Thum e alla spagnola Maite Ancin. Sedicesimo posto per Veronica Luciani e nulla di fatto per Giulia Lollobrigida. Nel maschile a tenere alto il tricolore è Daniel Niero che si posiziona sul terzo gradino del podio dietro al francese Martin Ferrie e allo spagnolo Patxi Peula. Giuseppe Bramante finisce dodicesimo, Daniele Di Stefano diciassettesimo.

L’ultima gara su strada della giornata era la sprint su un giro e anche qui azzurri in evidenza. Si parte con la categoria Allievi donne dove Gaia Lissandron riesce ad agguantare un ottimo argento posizionandosi davanti all’iberica Luisa Maria Gonzalez e dietro alla spagnola Beatriz Pejenaute. Per gli azzurri bella prova di Andrea Cremaschi che finisce con un bronzo; oro per la Spagna con Daniel Milagros, argento per la Francia con Luca Polbos. Si passa alla categoria Junior dove le bravissime Giorgia Valanzano e Asja Varani agguantano rispettivamente la prima e la terza posizione del podio; seconda l’iberica Sara Cabrera. Nella Junior men argento per Omero Tafi, oro per lo spagnolo Daniel Martin e bronzo per il tedesco Jan Martin Mende. Si arriva alla categoria Senior con la nostra Francesca Lollobrigida che chiude seconda dietro alla forte belga Sandrine Tas e davanti alla tedesca Laethisia Schimek. Nessuna medaglia per i Senior men.

“È stato un bellissimo Europeo al di là delle medaglie che comunque, come dicono i numeri, non sono mancate – spiega Antonio Grotto, Responsabile del settore tecnico corsa -. Ho apprezzato lo spirito di squadra che ha animato il gruppo durante il campionato: gli atleti hanno lavorato assieme e si vedeva. Credo che i risultati siano arrivati anche per questo motivo. Avevamo in pista una Nazionale molto giovane con atleti alla prima esperienza di categoria. Abbiamo avuto modo di vedere dove migliorare in previsione futura e allo stesso tempo ci siamo resi conto del grande lavoro svolto finora da tutto lo staff azzurro”.

Per consultare il programma giornaliero delle gare e conoscere tutti i risultati: http://oostende2018.eu

Per conoscere l’elenco dei convocati in maglia azzurra: http://www.fisr.it/corsa/comunicati-ufficiali/category/273-2018.html

