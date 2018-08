Podismo: Tutto pronto per la Mezzanotte Running Trofeo Gustosita per i primi 400 iscritti meravigliosa maglia tecnica personalizzata

Isola delle Femmine (PA). Partirà allo scoccare della mezzanotte di venerdì prossimo 24 agosto 2018 l’ormai famosa Mezzanotte Running Città di Isola delle Femmine 3° Trofeo Gustosita.

L’evento podistico per eccellenza dell’estate organizzato dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic collaborato dal CESD (Centro Studi Salvo D’Acquisto) e patrocinato dal Comune di Isola delle Femmine (PA) punta a battere il record di partecipazione stabilito la scorsa edizione, le iscrizioni che stanno arrivando numerose tramite il sito www.speedpass.it si chiuderanno al raggiungimento delle 400 unità a cui il C.O. ha riservato una meravigliosa maglia tecnica di grande qualità. Tante le sorprese e i servizi che saranno resi ai partecipanti a cominciare dal ricco pacco gara , la cerimonia di premiazione fino al decimo di ogni categoria , il mitico ristoro finale e novità di questa edizione il servizio docce e per i più intraprendenti il tuffo nello splendido mare antistante alla zona partenza/arrivo.

Confermato il circuito di 1875 sul lungomare dei Saraceni di Isola delle Femmine (PA) da ripetere quattro volte dove i record da battere sono quelli di Lucio Cimò 24’05’’ e di Barbara La Barbera 26’32’’ stabiliti nell’edizione 2016, nell’edizione 2017 i vincitori furono Salvatore Pisciotta in 24’40’’ e Azzurra Agrusa in 29’00’’.

La gara valida come prova Ufficiale del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre vuole promuovere le bellezze della Città di Isola delle Femmine ed essere volano del movimento turistico sportivo dell’intera regione Sicilia.

