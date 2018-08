PGA Tour: F. Molinari alla corsa verso i 10 milioni di dollari della Fedex Cup

Il Northern Trust prima delle quattro gare decisive. L’azzurro, ottavo nella speciale classifica a punti, sarà tra i favoriti sia nei tornei che nella caccia al jackpot

Il Northern Trust apre la serie delle quattro gare di PlayOffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni di dollari della FedEx Cup, al primo di una speciale classifica a punti, e che concludono anche la stagione 2017/2018 del circuito statunitense. All’evento, sul percorso del Ridgewood CC a Paramus nel New Jersey, sono stati ammessi i primi 125 classificati nella FedEx Cup, tra i quali Francesco Molinari che occupa l’ottavo posto. L’azzurro sarà tra i favoriti sia nei quattro tornei che nella corsa al jackpot, sostenuto da un ottimo stato di forma e dalle sue tre splendide vittorie stagionali, comprensive di un major (Open Championship).

Nel torneo difende il titolo Dustin Johnson, numero uno mondiale e leader attuale della FedEx Cup, in un contesto che annovera quasi tutti i migliori giocatori al mondo compresi Justin Thomas, Brooks Koepka, Justin Rose, Bubba Watson, Jason Day e Webb Simpson, che seguono in graduatoria Johnson e che precedono Molinari.

E’ in buona posizione anche Tiger Woods (20°), che come al solito calamita l’attenzione della vigilia soprattutto dopo la grande prestazione e il secondo posto nel PGA Championship. Sono in alta classifica anche Patrick Reed (10°), Phil Mickelson (11°), Jon Rahm (13°) e Tommy Fleetwood (23°). Assenti Rickie Fowler (17°) e Rory McIlroy (21°). Il montepremi è di 9.000.000 di dollari.

Il regolamento – Nelle gare dei PlayOffs i concorrenti si ridurranno progressivamente. Alla prossima (Dell Technologies Championship, 31 agosto/3 settembre) saranno ammessi i primi cento della graduatoria, che si ridurranno a 70 nel BMW Championship (6-9 settembre). Infine saranno solo 30 i partecipanti al gran finale del Tour Championship (20-23 settembre). In quest’ultima gara i punti verranno resettati. Si manterrà l’ordine di classifica, ma Il primo riceverà 2.000 punti e a scendere 1.800, 1.520, 1.296 e 1.280 fino ai 115 del 30°. I primi cinque avranno il vantaggio di acquisire comunque i 10 milioni di dollari se vinceranno il Tour Championship, mentre per tutti gli altri, anche in caso di successo, non sarà matematico imporsi nella FedEx Cup.

Il torneo su Sky – Il Northern Trust va in onda in diretta su Sky, canale Sky Sport Golf HD. Prima giornata: giovedì 23 agosto dalle ore 21 alle ore 24.

Com. Stam.