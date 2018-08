Nazionale A I convocati per il training camp di Pinzolo Azzurri in Trentino dal 25 agosto al 5 settembre

Azzurri in Trentino dal 25 agosto al 5 settembre Scrimmage con la Vanoli il primo settembre e torneo ad Amburgo (7-8/09) Italia-Polonia a Bologna il 14/09 e Ungheria-Italia a Debrecen il 17/09

L’attesa è finita. Sabato prossimo, 25 agosto, la Nazionale si radunerà in Trentino, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale cinese del 2019.

Sono 15 i giocatori convocati dal Commissario Tecnico Meo Sacchetti per il training camp di Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno degli Azzurri.

L’Italia sosterrà le proprie sedute di allenamento, a porte aperte, presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. Il primo settembre scrimmage contro la Vanoli Cremona alle 18.30. Poi il trasferimento ad Amburgo in Germania per le gare della Supercup (7 settembre contro la Repubblica Ceca e 8 settembre contro Germania o Turchia). Al termine del torneo il rientro a Bologna, dove il 14 gli Azzurri sfideranno la Polonia (20.15, diretta Sky Sport HD). Il giorno successivo il volo a Debrecen, dove il 17 settembre andrà in scena la gara contro i padroni di casa dell’Ungheria (18.00, diretta Sky Sport HD).

L’Italia, che ha chiuso al primo posto il girone D della prima fase davanti a Paesi Bassi, Croazia e Romania, è inserita nel gruppo J con Lituania, Polonia, Ungheria, Paesi Bassi e Croazia. Gli Azzurri partono dal secondo posto dietro i lituani e davanti a tutte le altre formazioni. Solo tre squadre si qualificheranno per il Mondiale cinese del prossimo anno.

I convocati per il ritiro di Pinzolo

Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Turchia)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahce – Turchia)

Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso Basket)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

Giocatori a disposizione

Nicola Akele (1995, 203, A, Roseto Sharks)

Jeffrey Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

Andrea Mezzanotte (1998, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

Lo staff

Capo Delegazione: Giovanni Petrucci

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Ortopedico: Raffaele Cortina

Medico: Sandro Senzameno

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Director: Roberto Brunamonti

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai Materiali: Curzio Garofoli

Il programma

Sabato 25 agosto

Ore 17.30/19.30 – Allenamento presso Palasport Carisolo

Domenica 26 agosto

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.00/19.00 – Allenamento

Lunedì 27 agosto

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/20.00 – Allenamento

Martedì 28 agosto

Ore 16.00/18.00 – Allenamento

Mercoledì 29 agosto

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Giovedì 30 agosto

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/20.00 – Allenamento

Venerdì 31 agosto

Ore 12.00/14.00 – Allenamento

Sabato 1 settembre

Ore 18.00 – Scrimmage con Vanoli Cremona presso Palasport Carisolo

Domenica 2 settembre

Riposo

Lunedì 3 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Martedì 4 settembre

Ore 12.00/14.00 – Allenamento

Mercoledì 5 settembre

Ore 12.00/14.00 – Allenamento

Ore 16.00 – Trasferimento a Verona

Giovedì 6 settembre

Ore 10.30 – Trasferimento ad Amburgo (Germania)

Ore 17.30/19.00 – Allenamento presso Edel-optics.de Arena Hamburg

7/8 settembre

Supercup 2018

Venerdì 7 settembre

Ore 10.15/11.30 – Allenamento

Ore 17.30 Italia-Repubblica Ceca

Ore 20.00 Germania-Turchia

Sabato 8 settembre

Orario da definire – Allenamento

Ore 17.00 Finale 3°-4° posto

Ore 20.00 Finale 1°-2°posto

Ore 23.30 – Trasferimento a Bologna

Domenica 9 settembre

Riposo

Lunedì 10 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento presso PalaDozza

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Martedì 11 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Mercoledì 12 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Giovedì 13 settembre

Ore 17.00/19.00 – Allenamento

Venerdì 14 settembre

Ore 10.00/11.00 – Allenamento

Italia-Polonia (PalaDozza, ore 20.15, diretta Sky Sport HD)

Sabato 15 settembre

Ore 14.00 – Trasferimento a Debrecen (Ungheria)

Ore 19.00/20.30 – Allenamento

Domenica 16 settembre

Ore 18.30/20.00 – Allenamento

Lunedì 17 settembre

Ore 11.00/12.00 – Allenamento

Ungheria-Italia (Fonix Hall, ore 18.00, diretta Sky Sport HD)

Martedì 18 settembre

Rientro in Italia e fine raduno

FIBA World Cup 2019 Qualifiers

La classifica iniziale del gruppo J

Lituania 12 punti

Italia 10

Polonia 9

Ungheria 9

Paesi Bassi 9

Croazia 9

Il calendario del gruppo J

14 settembre 2018

Croazia-Lituania

Italia-Polonia

Paesi Bassi-Ungheria

17 settembre 2018

Lituania-Paesi Bassi

Polonia-Croazia

Ungheria-Italia

29 novembre 2018

Italia-Lituania

Paesi Bassi-Polonia

Croazia-Ungheria

2 dicembre 2018

Lituania-Croazia

Polonia-Italia

Ungheria-Paesi Bassi

22 febbraio 2019

Paesi Bassi-Lituania

Croazia-Polonia

Italia-Ungheria

25 febbraio 2019

Lituania-Italia

Polonia-Paesi Bassi

Ungheria-Croazia

La formula delle qualificazioni

Otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all’italiana. Le migliori tre squadre di ogni gruppo si qualificano alla seconda fase, dove verranno inserite in quattro gironi da sei squadre. Le prime tre qualificate di ogni gruppo staccheranno il pass per il Mondiale 2019 (31 agosto/15 settembre). Nella seconda fase non potranno affrontarsi nuovamente le squadre che nella prima fase facevano parte dello stesso girone.

