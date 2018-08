Rugby: Presentata a Glasgow la nuova maglia delle Zebre prodotta da Erreà Sport

Glasgow (Scozia), 21 Agosto 2018 – Come di consueto, la presentazione ufficiale alla stampa della nuova stagione del Guinness Pro14 è stata l’occasione per svelare la nuova prima maglia dello Zebre Rugby Club firmata Erreà per la prossima stagione sportiva 2018-19 al via tra 10 giorni.

E’ stato il capitano delle Zebre Tommaso Castello a vestire per primo la nuova divisa da gioco della franchigia federale durante la presentazione che si è tenuta al Celtic Park di Glasgow, lo stadio di calcio scozzese dei Celtic Glasgow che ospiterà per la prima volta la finale del torno celtico nel Maggio 2019.

Confermato il motivo zebrato multicolor interamente in stampa transfer digitale che già un anno fa ha avuto un riscontro molto positivo tra tifosi e addetti ai lavori. La prima maglia zebrata arcobaleno che rappresenta tutti i colori dei club italiani -novità per l’immagine della società introdotta 12 mesi fa- è stata rivisitata con un ulteriore tocco di modernità mentre la zebratura multicolor è stata introdotta anche sul retro.

Il modello, semplice e a girocollo, è impreziosito da dettagli molto curati e innovativi come la serigrafia gommata posta nei punti maggior esposti alla presa contro il pallone ovale del petto.

L’interno del collo è bianco su cui risalta la bandiera tricolore a sottolineare l’italianità della franchigia con sede a Parma dal 2012 che si appresta a partecipare per la settima volta al Guinness PRO14.

La tecnologia irrompe in modo importante nella creazione della nuova casacca che prevede sotto il collo, fermato da uno speciale tessuto spessorato, la presenza dello spazio dedicato al rilevatore gps per monitorare le prestazioni in gara dei giocatori.

Sopra è confermata la scritta in maiuscolo “GRAZIE LUCA” in ricordo di Luca Sisti, l’indimenticato video analyst delle Zebre scomparso a causa di un tragico incidente stradale il 9 Agosto 2015.

Specifico per il rugby e filato 100% italiano è il tessuto “Ruck” con cui è realizzata la nuova divisa: dalla straordinaria resistenza e tenuta, assicura nello stesso tempo un’eccezionale elasticità e vestibilità.

Venerdì 31 Agosto alle ore 20.35 lo Zebre Rugby Club aprirà la propria stagione ufficiale ospitando i sudafricani Kings allo Stadio Lanfranchi nel primo turno del Guinness PRO14 2018-19; sarà quella l’occasione per vedere dal vivo per la prima volta la nuova divisa prodotta da Erreà Sport, l’azienda parmense di San Polo di Torrile (PR) che dal 2014 veste le Zebre.

Nelle prossime settimane la nuova maglia multicolor del XV di coach Bradley insieme a tutta la nuova linea da riposo sarà in vendita online e nel negozio Erreà Play Sport di Via Tazio Nuvolari a Parma.

