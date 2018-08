Ieri sera il raduno della Seap Aragona, oggi il via alla preparazione

E’ cominciata ufficialmente ieri la stagione 2018/2019 della Seap Pallavolo Aragona. La squadra si è radunata ieri in sede e poi in serata al ristorante “Olimpia” di Aragona, dove ha fatto conoscenza con lo staff dirigenziale, guidato dal presidente Nino Di Giacomo, con il main sponsor Sergio Vella della Seap, con il nuovo allenatore Francesco Eliseo e con il suo staff tecnico.

Dopo le presentazioni di rito, le giocatrici presenti hanno ascoltato i discorsi introduttivi e gli obiettivi della società del presidente Di Giacomo e del main sponsor Vella, che sono quelli di lottare per vincere sia il campionato di B2 che la Coppa Italia di categoria, per poi sedersi a tavola per la prima cena di gruppo della stagione. Da oggi invece comincia la preparazione: la squadra lavorerà al ritmo di due sedute giornaliere, con quella al mattino dedicata alla parte fisica diretta dal preparatore atletico Paolo Modica (in piscina o in sala pesi) e quella del pomeriggio alla tecnica e alla tattica che si svolgerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

Com. Stam.