GOLF Junior Ryder Cup: Emilie Alba Paltrinieri e Alessa Nobilio nel Team Europeo

Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio faranno parte del team europeo nella Junior Ryder Cup, la sfida fra i 12 migliori under 18 continentali e i 12 migliori under 18 americani in programma dal 24 al 25 settembre al Golf Disneyland di Parigi.

Mentre cresce l’attesa per l’ufficializzazione dei componenti delle due squadre che giocheranno la Ryder Cup al Le Golf National di Parigi dal 28 al 30 settembre, la Junior Ryder Cup si tinge d’azzurro e dà nuovo impulso al momento d’oro del golf italiano.

Dopo le imprese di Francesco Molinari – tra i protagonisti più attesi a Parigi – la presenza di due giocatrici italiane nella selezione europea e la nomina come Vice Capitana di Anna Roscio, Coordinatrice delle Squadre Nazionali Femminili Dilettanti, sono motivo di orgoglio per la Federazione Italiana Golf.

Si conferma così l’ottimo lavoro intrapreso da tutto il Settore Tecnico federale, a testimonianza della grande attenzione della FIG verso i giovani lungo il cammino che porta alla Ryder Cup 2022.

