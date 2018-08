Campionato Europeo RS:X in Polonia e Mondiale Giovanile 470 a Bracciano

Sono iniziate oggi le regate del Campionato Europeo RS:X a Sopot, in Polonia, il 2018 RS:X Windsurfing Europeans and youth Europeans & Open Trophy, con una classifica riservata agli Under 17.

Durante la Cerimonia d’Apertura di ieri 20 agosto i 223 velisti in rappresentanza di ben 30 nazioni, sono stati ospitati sotto la tenda ’igloo’ della regata, dove gli organizzatori hanno dato ufficialmente il via all’evento.

Oggi alle 11 è partita la prima delle tre prove in programma per ogni giorno fino a sabato 25 agosto quando ci saranno le Medal Race per i 10 migliori di ogni flotta.

I 223 velisti sono divisi in quattro categorie, Youth Men, Youth Women, Senior Men e Senior Women che corrono su due campi, Senior e Youth. Sono tutti divisi in diverse batterie, che affronteranno una prima serie di regate di qualificazione cui seguirà la fase finale che si concluderà venerdì 24 agosto, un giorno prima delle Medal Race di sabato.

Per l’Italia, una della nazioni più rappresentate, ci sono 18 atleti.

Nei Senior Men: Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre), Daniele Benedetti (SV Guardia di Finanza), Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia), Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia), Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari), Antonino Cangemi (CC Roggero di Lauria) e Daniele Gallo (LNI Civitavecchia).

Nel gruppo Senior Women: Marta Maggetti (SV Guardia di Finanza) e Veronica Fanciulli (CS Aeronautica Militare).

Negli Youth Women: Giorgia Speciale (SEF Stamura), Allegra Ardizzone (CC Roggero di Lauria) e Lerisen Di Leo (LNI Ostia).

Tra gli Youth Men: Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole), Alex Gasser (Kalterer Sportverein Windsurfing), Giorgio Stancampiano (CC Roggero di Lauria), Simone Montanucci (LNI Civitavecchia), Carlo Maria Cipriani (SEF Stamura) e Riccardo Alberti Borghi (SEF Stamura).

Nelle prime tre prove di oggi si sono distinti nella flotta maschile Mattia Camboni che è secondo con i parziali 4, 1, 3, Daniele Benedetti, quinto con i parziali 2, 4, 4, e Carlo Ciabatti settimo (7, 6, 8). Nelle ragazze della classifica Open, Marta Maggetti è terza con 3, 7 e 9, e Veronica Fanciulli è 17esima con 17, 13, 16.

Nella classifica Youth Men Simone Montanucci è 11esimo (13, 7 , 9) e in quella femminile Youth la nostra Giorgia Speciale è in testa con i parziali 8, 5 e 2, e Lerisen Di Leo è nona (17, 15, 7).

Domani si torna in acqua per altre tre prove in programma dalle 11.

Sono iniziate oggi anche le regate del Campionato del Mondo Giovanile 470, che si tiene in Italia, sul lago di Bracciano.

Dopo la Cerimonia di Apertura nella meravigliosa Piazza del Castello, oggi sono iniziate le prime regate per i quasi 200 atleti tra i 17 ed i 23 anni provenienti da 21 nazioni.

Due prove al giorno da oggi fino a sabato 25 agosto e domenica 26 i migliori dieci prenderanno parte all’ultima prova a punteggio doppio, Medal Race, che incoronerà i Campioni del Mondo Giovanili della classe 470.

L’Italia è molto ben rappresentata, ci sono Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) e Benedetta Di Salles con Alessandra Dubbini (YC Italiano) freschi dalla qualifica olimpica per l’Italia al Campionato del Mondo di Aarhus 2018.

Con loro altri nove equipaggi maschili: Demetrio Sposato e Gabriele Centrone (CV Crotone/CV3V), Gabriele Romeo e Paolo Iacchia (CV3V), Andrea Totis e Michele Cecchin (LNI Mandello del Lario/FV Malcesine), Marco e Luca D’Arcangelo (LNI Bari), Luca Falzoni e Francesco Padovani (LNI Mandello del Lario), Riccardo Sepe e Ettore Cirillo (CV3V/LNI Ostia), Massimiliano Antoniazzi e Giacomo Conti (YC Adriaco) e Luca Valentino con Cesare Massa (YC Italiano); e sei femminili: Arianna Passamonti e Giulia Fava (Nauticlub Castelfusano/AV Civitavecchia), Chiara Valenti e Elisa Ascoli (YC Italiano/LNI Santa Margherita Ligure), Luisa Penso e Anna Pagnini (YC Adriaco), Maria Vittoria Marchesini e Cecilia Fedel (SV Barcola e Grignano/CN Sirena), Sofia Giondi e Alice Tamburini (YC Italiano/CV3V) e Francesca Russo Cirillo con Alice Linussi (SV Barcola e Grignano).

Le prove di oggi sono partite nel tardo pomeriggio e sono ancora in corso di svolgimento.

