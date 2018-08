Anglet, Francia-Italia 74-53: 15 punti per Elisa Penna

Domani le Azzurre volano a La Spezia per le due amichevoli con Israele. Crespi: “Partita vera, secondo tempo con energia mentale di squadra”

Ad Anglet, la Nazionale Femminile è stata sconfitta dalla Francia (74-53) anche nella seconda delle due amichevoli che le Azzurre hanno giocato con la formazione transalpina vice-campione d’Europa.

Per la squadra allenata da Marco Crespi la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, in doppia cifra anche Olbis Andre (13) e Francesca Dotto (11). Per la Francia 21 punti di Johannes e 19 di Gruda.

A riposo sono rimaste Elisa Ercoli e Valeria Battisodo: domani la Nazionale si trasferisce a La Spezia, dove chiuderà il raduno sfidando Israele il 27 e il 28 agosto (diretta sulla pagina Facebook della Fip).

Le parole di Marco Crespi. “Partita vera, secondo tempo con energia mentale di squadra, sensazioni positive. Solo un peccato aver giocato qualche possesso senza la fame che contraddistingue queste ragazze”.

Come in occasione della prima partita, le Azzurre sono partite col giusto piglio trovano punti con Francesca Dotto e Penna (7-3): la Francia ha reagito immediatamente affidandosi alle giocate di un’eccellente Johannes, 19 punti nel primo tempo con 4/4 nelle triple. Il primo quarto si è chiuso sul 25-19 e nel secondo l’Italia ha retto l’urto nonostante i problemi a rimbalzo (alla fine 51-37 per le transalpine) e il 23% nel tiro dall’arco. La Francia ha però allungato col 12-0 messo insieme prima dell’intervallo lungo (42-25).

Da quel momento la squadra di Garnier, che ad Anglet ha giocato le sue prime amichevoli in vista del Mondiale di Spagna (Tenerife, 22-30 settembre), ha mantenuto la doppia cifra di vantaggio ma l’Italia non ha mai mollato, tornando in tre occasioni a -11 grazie ai punti di Penna, Andre e Francesca Dotto.

Negli ultimi due minuti la Francia ha però trovato un altro 8-0 di parziale per il definitivo 74-53: ad Anglet sono arrivate due sconfitte consecutive contro una delle squadre più forti del mondo ma oggi certamente le Azzurre hanno mostrato un’altra faccia e un’altra determinazione.

Francia-Italia 74-53 (25-19; 42-25; 53-37)

Francia: Epoupa (0/1), Gruda 19 (8/15), Ayayi 5 (2/3, 0/1), Chartereau 4 (2/6, 0/3), Johannes 21 (2/3, 4/5), Badiane 6 (3/3), Berkani 1 (0/1), Duchet 2 (1/1, 0/1), Kamba (0/1 da 3), Bernies 2 (1/2, 0/3), Thactchouang 14 (4/7, 2/3). All. Valerie Garnier.

Italia: C. Dotto 2 (1/7, 0/1), Filippi 1 (0/2 da 3), Gorini (0/1), Dotto F. 11 (3/10, 1/5), Pan (0/2 da 3), Cinili 2 (1/6, 0/4), De Pretto 2 (1/1), Crippa 4 (2/3, 0/2), Andre 13 (6/8), Keys 3 (0/1, 1/1), Nicolodi (0/2), Penna 15 (3/8, 3/5). All. Marco Crespi

La prima amichevole

Francia-Italia 74-43 (20-13; 38-20; 59-34)

Francia: Epoupa 9 (4/6), Gruda 19 (8/13), Michel 2 (1/1), Ayayi 11 (2/5, 1/2), Chartereau 12 (2/3, 2/3), Johannes 3 (0/2, 1/2), Badiane 5 (2/2, 0/1), Berkani, Duchet, Kamba 4 (2/2, 0/1), Bernies 1 (0/1 da 3), Thactchouang 8 (3/7, 0/2),. All. Valerie Garnier.

Italia: Battisodo (0/3), C. Dotto 19 (4/10, 2/5), Filippi (0/1 da 3), Gorini 9 (2/8, 0/1), Pan 3 (0/1, 1/4), Cinili 5 (1/4, 1/3), De Pretto 1 (0/1), Crippa 1 (1/4, 0/2), Andre (0/4), Keys 2 (0/2, 0/2), Nicolodi 2 (0/1), Ercoli. All. Marco Crespi

Com. Stam.