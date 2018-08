Regata Palermo – Montecarlo Marevivo presenta l’app per navigare consapevolmente Occhio al Mare!

Al via la XIV edizione della regata Palermo Montecarlo promossa dallo storico circolo della Vela di Palermo.

L’occasione diviene utile per presentare ai regatanti ,nel corso dello Skipper Meeting di inaugurazione, l’APP di Marevivo per avvistare in mare specie marine a rischio di estinzione, ma anche rifiuti abbandonati i, prestando particolare attenzione alla presenza della plastica.

Delfini, balene, tartarughe e meduse da oggi saranno nell’obiettivo di “Occhio al Mare” – afferma Fabio Galluzzo, presidente regionale dell’associazione ambientalista Marevivo – l’APP della Divisione Vela Marevivo, realizzata grazie anche al contributo della Lega Italiana Vela e della LegaVela Servizi e con il contributo speciale di Cristiana Monina Nautical Events, è uno strumento di semplice utilizzo che consente a tutti coloro che navigano di osservare e foto-identificare specie marine e i rifiuti che inquinano e deturpano i nostri mari”.

“L’obiettivo infatti – continua Fabio Galluzzo – è quello di sensibilizzare quanta più gente possibile e raccogliere tante informazioni utili per difendere il mare, prima che sia davvero troppo tardi.” I dati raccolti saranno elaborati da Marevivo e consegnati agli organismi nazionali e internazionali competenti ad emanare le necessarie misure per tutelare e conservare molte specie marine e per ridurre ogni forma di degrado e di inquinamento”.

Chiunque a bordo di una barca, di una canoa, o semplicemente passeggiando in riva al mare, potrà dare il proprio contributo alla ricerca scientifica, utilizzando l’APP “Occhio al mare”.

Con semplici e pochi passaggi sarà possibile inserire dati su quanto avvistato, scattare foto, documentarsi sulle caratteristiche delle specie avvistate.

La tecnologia a supporto dell’applicazione consentirà una geo-localizzazione automatica del natante, e quindi, il luogo degli avvistamenti.

La regata Palermo – Montecarlo diviene così un’opportunità unica, partendo dalla Sicilia, per mettere alla prova un’altra misura di collaborazione civica per la tutela del mare, in un momento in cui il suo stato di salute è davvero grave per la presenza di incredibili quantità di rifiuti e soprattutto di plastica e microplastica.

Il rischio della degenerazione dell’inquinamento è il blocco della produzione primaria di tessuti vegetali, il blocco del flussi chimici e biologici che consentono la vita dell’intero Pianeta; piccoli gesti a catena, che partono da una semplice azione consapevole del singolo cittadino, fino ad arrivare alle opportune misure messe in campo dalle istituzioni competenti, possono fare la differenza e anche una gara sportiva in mare può diventare uno strumento importante per la diffusione d’informazioni utili alla sua salvaguardia.

