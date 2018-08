Podismo: Successo e spettacolo alla 1° La Fontana Running Serale BioRace a Borgetto.

Borgetto (Pa). Un sabato (18/08/18) da ricordare quello appena vissuto dai partecipanti della prima edizione La Fontana Running Serale ospitato magnificamente dal Centro Commerciale La Fontana.

Centinaia di atleti di ogni età hanno dato vita ad una emozionante serata all’ insegna dello sport ed amicizia, con in palio centinaia di premi che hanno impreziosito la bella cerimonia di premiazione e gratificato gli sforzi agonistici degli atleti più in forma.

Gli organizzatori dalla ASD Sport Amatori Partinico collaborati dallo Staff del GS Partinico Running sotto l’attenta regia di Michele Barrale e Michele Geraci hanno centrato l’obbiettivo di creare un evento sportivo atto a promuovere ed incentivare l’attività sportiva come prevenzione e per la salute.

La location della manifestazione il Centro Commerciale La Fontana a Borgetto (PA) grazie all’ impegno delle maestranze lavorative si è trasformato magicamente in un piccolo villaggio olimpico con un circuito di 1250 metri che gli atleti hanno ripetuto per sei volte, vittorie assolute per il mazarese Nicola Mazzara e la partinicese Maria Grazia Bilello rispettivamente con il crono di 24’35’’ e 28’57’’. Ottimi riscontri cronometrici anche per le altre posizioni del podio con Lorenzo Abbate 25’07’’ e Fabrizio Vallone 25’51’’, tra le donne Maria La Barbera 30’07’’ e Azzurra Agrusa 30’35’’. La gara valida come prova Challenger del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso / Per..Correre e Prova della Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale è stata molto apprezzata dal Responsabile del Centro Commerciale La Fontana Dr. Roberto Maenza che chiudeva la lunga serata complimentandosi con gli atleti ed i rispettivi accompagnatori ribadendo che la 1° La Fontana Running Serale è stata un’esperienza meravigliosa sicuramente da ripetere in un prossimo futuro.

Com. Stam,.