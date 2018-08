Nazionale Femminile, domani ad Anglet Francia-Italia (ore 19.00) Elisa Penna raggiunge le Azzurre in raduno

Coach Crespi: “Occasione di grande qualità per provare ad osare”.A meno di 48 ore dal successo di Vicenza su Wake Forest, la Nazionale Femminile torna in campo domani ad Anglet (Francia) per la prima delle due sfide alle padrone di casa. Le Azzurre hanno volato da Venezia su Bilbao, per poi spostarsi in pullman nella località francese.

In Italia sono rimaste Giorgia Sottana, Martina Kacerik, Laura Spreafico e Lorela Cubaj mentre da domani si aggregherà al raduno Elisa Penna, che ieri è scesa in campo contro le Azzurre con la maglia del proprio College.

Così coach Marco Crespi. “Giocare contro la Francia, vice campione d’Europa, per citare solo l’ultimo prestigioso risultato, è una occasione di qualità per osare. Osare davanti alle migliori giocatrici del nostro continente, sfidando se stesse, senza le nostre due prime punte”.

Il bilancio tra Italia e Francia è di 88 partite totali: 42 le nostre vittorie, 46 quelle delle transalpine. L’ultimo confronto si è giocato il 9 giugno dello scorso anno a Mulhouse, pochi giorni prima dell’inizio dell’EuroBasket Women 2017. Al termine di una partita molto equilibrata, le Bleus si imposero 69-64.

La Francia è in raduno per preparare il Mondiale che si giocherà a Tenerife dal 22 al 30 settembre. Nel roster figura Andy Miyem, che a Schio ha vinto l’ultimo scudetto e che è stata appena rilasciata dalle Minnesota Lynx, la franchigia WNBA dove gioca Cecilia Zandalasini. Con la Francia scenderà in campo anche Sandrine Gruda, stella del basket continentale e nuovo acquisto del Famila Schio.

Dopo la doppia amichevole con la Francia, la Nazionale, il 22 agosto si trasferisce a La Spezia, dove chiuderà il raduno estivo affrontando Israele il 27 e il 28 agosto (diretta streaming sulla pagina Facebook della Fip – Italbasket).

La Spezia ospiterà anche la partita di qualificazione all’EuroBasket Women 2019 che l’Italia giocherà il 21 novembre contro la Svezia. Quattro giorni prima (il 17), la trasferta in Croazia. Al momento l’Italia è al comando del girone H ma saranno gli ultimi due impegni a definire le squadre che accederanno all’Europeo. Si qualifica la prima del girone e le sei migliori seconde classificate degli otto gruppi.

Anglet, Italia-Francia (ore 19.00)

Italia

6 Valeria Battisodo (30, 1.74, P)

7 Caterina Dotto (25, 1.70, G)

8 Marcella Filippi (33, 1.85, A)

9 Gaia Gorini (26, 1.81, P-G)

10 Francesca Dotto (25, 1.70, P)

11 Francesca Pan (21, 1.84, A)

12 Sabrina Cinili (29, 1.91, A)

13 Valeria De Pretto (27, 1.85, A)

14 Martina Crippa (29, 1.78, G/A)

15 Olbis Andre (20, 1.86, C)

16 Jasmine Keys (21, 1.90, A)

18 Giuditta Nicolodi (23, 1.85, A)

20 Elisa Ercoli (23, 1.90, C)

23 Elisa Penna (23, 1.88, A)

Allenatore: Marco Crespi

Assistenti: Angela Adamoli, Gianluca Quarta

Francia

Valériane Ayayi (24, 1.85, A)

Marième Badiane (24, 1.90, C)

Lisa Berkani (21, 1.76, G)

Romane Bernies (25, 1.70, P)

Amel Bouderra (29, 1.63, P)

Alexia Chartereau (19, 1.91, C)

Helena Ciak (29, 1.97, C)

Alix Duchet (21, 1.63, P)

Olivia Epoupa (24, 1.65, P)

Sandrine Gruda (31, 1.97, C)

Marine Johannes (23, 1.77, A)

Laetitia Kamba (31, 1.87, C)

Adja Konteh (26, 1.78, G

Sarah Michel (29, 1.80, A

Marie-Michelle Milapie (22, 1.92, C)

Andy Miyem (30, 1.86, A)

Diandra Tchatchouang (27, 1.86, A)

Allenatore: Valerie Garnier

L’amichevole di Vicenza

Italia-Wake Forest University 74-37 (17-17; 34-26; 51-34)

Italia: Battisodo 7 (2/5, 1/1), C. Dotto 13 (3/4, 1/2), Filippi, Gorini 2 (1/2, 0/2), F. Dotto 2 (1/5, 0/1), Pan 18 0/1, 6/9), Cinili 4 (2/4, 0/1), De Pretto 2 (1/2, 0/1), Crippa 4 (2/6, 0/2), Andre 15 (7/11), Keys 3 (1/2, 0/2), Nicolodi (0/1), Cubaj 2 (1/6), Ercoli 2 (1/3). All.Marco Crespi

Wake Forest University: Conti 4 (1/4), Hahne 2 (1/2), Raca 7 (0/4, 2/4), Dickson 2 (1/4, 0/4), Sharp ne, Branch 3 (0/3, 1/1), Frank, Morra 6 (2/8), Stephenson ne, Penna 8 (4/10, 0/3), Whitehead ne, Udoh 5 (2/5), Jarosinski (0/2).

Arbitri: Daniele Yangyao, Stefano Del Greco, Salvatore Nuara.

