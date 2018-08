Rugby: Mondiali 2019, la Namibia qualificata nel girone dell’Italia

Windhoek (Namibia) – Un solo posto rimane da assegnare nella Pool B della Rugby World Cup giapponese dell’anno prossimo dopo che questo pomeriggio, a Windhoek, la Namibia si è aggiunta ai Campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda, il Sudafrica e l’Italia superando per 53-28 il Kenya davanti al pubblico di casa.

Il successo nel derby africano ha dato alla Namibia, oltre all’accesso alla rassegna iridata del 2019 in Giappone, anche il successo nella Gold Cup africana, la principale manifestazione continentale.

Le speranze keniane di raggiungere per la prima volta il Mondiale, comunque, restano vive: con il secondo posto conquistato alle spalle dei namibiaini, il Kenya si è garantito l’accesso al girone di ripescaggio in programma il prossimo novembre in Francia insieme a Canada, Germania e Hong Kong. La vincente del girone di ripescaggio sarà la ventesima e ultima squadra a partecipare ai Mondiali 2019, inserita a sua volta nella Pool B.

La Namibia affronterà l’Italia nella prima giornata della Pool B, il 22 settembre 2019 all’Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka City.

Com. Stam.