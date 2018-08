Rugby Challenge Cup 2018/19, il calendario della fase a gironi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club

Roma – La Benetton Rugby inizierà davanti al pubblico amico del “Monigo” il cammino nella Challenge Cup 2018/19 affrontando i francesi del Grenoble sabato 13 ottobre alle ore 15; un’ora più tardi, lo stesso giorno, le Zebre Rugby Club debutteranno nella competizione europea facendo visita ai Bristol Bears inglesi, neopromossi nella Premiership.

EPCR, organo responsabile dell’organizzazione della Champions Cup e della Challenge Cup, ha ufficializzato oggi i calendari della fase a gironi delle due due competizioni.

Le Zebre Rugby Club, inserite nella Pool 4, ospiteranno proprio la compagine inglese una settimana più tardi al “Lanfranchi” per poi andare a sfidare i russi dell’Enisei STM, in sede da definire, concludendo il girone d’andata con la trasferta in Russia l’8 dicembre. I bianconeri riceveranno poi l’Enisei il 15 dicembre a Parma prima di affrontare il doppio impegno contro in francesi dello Stade Rochelais l’11 gennaio in riva all’Atlantico e sabato 19 gennaio nella gara di ritorno in Italia.

La Benetton Rugby, dopo la “prima” casalinga nel match inaugurale della Pool 5, farà visita all’Agen il 19 ottobre per poi chiudere il girone d’andata ricevendo a Treviso gli Harlequins inglesi l’8 dicembre, con ritorno sette giorni dopo al Twickenham Stoop.

Sabato 12 gennaio ultima uscita casalinga nella fase gironi per i Leoni di Kieran Crowley contro l’Agen che venerdì 18 saranno a Grenoble nella sesta e ultima giornata.

La formula della Challenge Cup 2018/19 prevede, al termine della fase a gironi, la qualificazione ai quarti di finale per le vincenti di ciascuna delle cinque Pool e per le tre migliori seconde.

Finale il 10 maggio 2019 al Saint James Park di Newcastle.

Calendario Challenge Cup 2018/19 – fase a gironi (orario nel fuso locale)

I giornata

13 ottobre, ore 15.00: Benetton Rugby v Grenoble – Pool 5

13 ottobre, ore 15.00: Bristol Bears v Zebre Rugby Club – Pool 4

II giornata

19 ottobre, ore 19.30: Grenoble v Benetton Rugby – Pool 5

20 ottobre, ore 15.00: Zebre Rugby Club v Bristol Bears – Pool 4

III giornata

8 dicembre, ore 15.00: Benetton Rugby v Harlequins – Pool 5

8 dicembre, ore 15.00: Enisei STM v Zebre Rugby Club – Pool 4

IV giornata

15 dicembre, ore 15.00: Harlequins v Benetton Rugby -Pool 5

15 dicembre, ore 15.00: Zebre Rugby Club v Enisei STM – Pool 4

V giornata

11 gennaio, ore 20.00: Stade Rochelais v Zebre Rugby Club – Pool 4

12 gennaio, ore 15.00: Benetton Rugby v Agen – Pool 5

VI giornata

18 gennaio, ore 19.45: Grenoble v Benetton Rugby – Pool 5

19 gennaio, ore 16.00: Zebre Rugby Club v Stade Rochelais – Pool 4

Com. Stam.