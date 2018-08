Arrivano le prime medaglie azzurre agli Europei di corsa ad Ostenda

Cala il sipario sulla prima giornata dei Campionati Europei categorie Allievi, Junior e Senior a Ostenda, in Belgio. Sole e bel tempo hanno fatto da scenario alle buone prestazioni degli azzurri guidati dal CT Massimiliano Presti e affiancati dal Responsabile del settore tecnico corsa Antonio Grotto.

Si inizia con la prova cronometro 300m Allievi, Junior e Senior donne e uomini. Per la categoria Allievi donne si piazza al secondo gradino del podio l’azzurra Asia Libralesso (0:27.346), davanti a lei la spagnola Luisa Maria Gonzàlez e a seguire la belga Fran Vanhouette. Le colleghe Gaia Lissandron e Melissa Gatti chiudono rispettivamente al quinto e al sesto posto. Per quanto riguarda gli Allievi uomini grande prestazione del team italiano che cede la medaglia d’oro allo spagnolo Ivan Galar, ma conquista l’argento con Andrea Cremaschi (0:26.127) e il bronzo con Giacomo Mazza (0:26.173). Quarta posizione per l’azzurro Marco Bedon.

Si passa alla categoria Junior donne con il podio così composto: oro e bronzo per la Spagna con la velocissima Nerea Langa e la connazionale Sara Cabrera; argento per l’italiana Asja Varani (0:27.048). Quarto piazzamento per Giorgia Valanzano e sesto per Lucrezia De Palma. I colleghi del maschile, invece, vedono al primo posto un bravissimo Vincenzo Maiorca (0:25.370), dietro di lui il ceco Radek Fajkus e lo spagnolo Daniel Martin. Chiudono rispettivamente sesto e sedicesimo gli azzurri Omero Tafi ed Elia Fasolo. Terminano la gara 300m i Senior. Qui arriva un bel terzo posto per l’italiana Giorgia Bormida (0:27.037); per il resto podio tutto belga con Sandrine Tas e Stien Vanhoutte. Le altre azzurre Benedetta Rossini e Veronica Luciani chiudono in quarta e undicesima posizione. Per quanto riguarda gli uomini nessun italiano a podio. Settimo posto per Enrico Salino, nono Duccio Marsili e quattordicesimo Filippo Manera. Qui oro per il tedesco Simon Albrecht, argento per lo spagnolo Ioseba Fernandez, bronzo per il belga Mathias Vosté.

A seguire la 5.000m a punti Allievi donne dove le azzurre non sono purtroppo riuscite ad arrivare a podio. Primo e secondo posto alla Francia con Marine Balanant e Alison Bernardi, terzo per l’olandese Ramona Westerhuis. Sofia Biagi conquista la quarta posizione in classifica mentre le sue colleghe Sofia Saronni e Gaia Tedeschi si piazzano rispettivamente quarta sedicesima. Da incorniciare la prestazione dei colleghi del maschile con Gabriele Cannoni che mette al collo la medaglia d’oro e Riccardo Lorello che ottiene l’argento; chiude il podio il francese Germain Deschamps. Nulla di fatto per Alessio Clementoni.

Per quanto riguarda la 10.000m a punti/eliminazione Junior donne un ottimo primo posto lo agguanta Edda Paluzzi, seconda l’olandese Bente Kerkhoff e terza l’azzurra Laura Peveri. Si posiziona sedicesima Chiara Piergigli. Un altro oro arriva con i colleghi della maschile grazie a Matteo Barison. Completano il podio l’olandese Jordy Van Workum e il belga Jason Suttels. Quarto l’italiano Francesco Palumbo, decimo Michael Gatti. Infine largo ai Senior con le donne che conquistano il primo gradino del podio con Francesca Lollobrigida e la seconda posizione con Luisa Sophia Woolaway; terza la francese Marine Lefeuvre. Si piazza sesta Veronica Luciani. I colleghi della maschile non sfigurano con la medaglia d’oro di Daniel Niero. Argento per il portoghese Diogo Marreiros e terzo per l’olandese Ruurd Dijkstra. Gabriele Galli arriva ottavo, Daniele Di Stefano undicesimo.

A chiudere la giornata è la 500m sprint team Allievi, Junior e Senior. Purtroppo, per un problema tecnico del comitato locale, i risultati verranno resi noti in maniera ufficiale solo nella giornata di domani.

Per essere aggiornati sui Campionati Europei di Ostenda e vedere qualche foto è sufficiente seguire i social ufficiali Fisr.

Per consultare il programma giornaliero delle gare e conoscere tutti i risultati: http://oostende2018.eu

Per conoscere l’elenco dei convocati in maglia azzurra: http://www.fisr.it/corsa/comunicati-ufficiali/category/273-2018.html

Com. Stam.