Zebre Rugby: L’esordio in Guinness PRO14 a Parma contro i Kings anticipato a venerdì 31 Agosto

Parma, 17 Agosto 2018 – Il Guinness PRO14 ha ufficializzato l’anticipo della gara d’esordio della stagione agonistica 2018/19 dello Zebre Rugby Club contro i sudafricani Southern Kings che sarà venerdì 31 Agosto 2018 alle 20.35 allo Stadio Lanfranchi di Parma.

La sfida del primo turno del torneo –in precedenza annunciata per sabato 1 Settembre alla stessa ora- è stata anticipata a causa dell’avvenuta concomitanza della gara valida per il terzo turno della Serie A tra il Parma Calcio 1913 e la Juventus che è stata successivamente inserita in calendario in contemporanea allo Stadio Tardini di Parma.

I diritti di messa in onda di entrambe le gare appartengono a DAZN -il nuovo broadcaster italiano in streaming del torneo celtico e di alcune gare del massimo campionato di calcio italiano- che così garantirà a tutti gli sportivi di poter assistere ai due grandi eventi del weekend sportivo della città di Parma.

Venerdì sera 31 Agosto i bianconeri taglieranno così il nastro della loro settima stagione di Guinness PRO14 alle ore 20.35 ospitando per la prima volta nella loro storia i sudafricani Southern Kings, sconfitti un anno fa nel primo incontro ufficiale tra i due club giocato a Port Elizabeth in Sudafrica.

Da lunedì prossimo 20 Agosto saranno aperte le vendite dei tagliandi relativi alla sfida sul circuito Ciaotickets: online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita abilitati su tutto il territorio nazionale

