Rugby: Il calendario della EPCR Challenge Cup: esordio in Inghilterra ad Ottobre per le Zebre

Parma, 17 Agosto 2018 – L’European Professional Club Rugby, ente che organizza le coppe europee di rugby, ha reso noto il calendario delle due competizioni europee che vedono le 40 migliori squadre del vecchio continente sfidarsi a partire da metà Ottobre.

Le Zebre per la quarta volta nella loro storia sono inserite nella Challenge Cup competizione dove hanno raccolto sei successi in 18 sfide, sfiorando la qualificazione ai quarti di finale nell’edizione 2015/16.

In questa edizione i bianconeri sono inseriti nel girone 4 insieme ai russi dell’Enisei-STM, i francesi dell’Atlantique Stade Rochelais e degli inglesi dei Bristol Bears. Saranno proprio i neopromossi nel massimo campionato inglese della città della Cornovaglia i primi avversari delle Zebre che apriranno la loro campagna europea all’Ashton Gate di Bristol sabato 13 Ottobre. L’inedita sfida metterà di fronte il XV di coach Lam –vecchia conoscenza dei bianconeri per tanti anni alla guida degli irlandesi del Connacht- anche nel secondo turno sette giorni più tardi a campi invertiti. Ex di turno la seconda linea bianconera George Biagi, un anno a Bristol nella stagione 2012/13.

Nella seconda fase prevista a metà Dicembre Tommaso Castello e compagni si confronteranno con un altro avversario mai affrontato: si tratta della formazione russa dell’Enisei-STM di Krasnoyarsk qualificata per la quarta volta alla seconda competizione europea. La prima sfida si giocherà in Russia l’8 Dicembre con la sede della partita ancora da definire. La seconda gara europea allo Stadio Lanfranchi di Parma sarà sabato 15 Dicembre quando per la prima volta i siberiani giocheranno contro una delle due franchigie italiane del Guinness PRO14.

A Gennaio 2019 la fase a gironi si concluderà con la doppia sfida contro i francesi dello Stade Rochelais già affrontati nella stessa competizione nell’edizione 2015/16. La prima gara si giocherà in riva all’Oceano Atlantico allo Stade Marcel Deflandre, casa dei gialloneri l’anno scorso capaci di raggiungere i quarti di finale della EPCR Champions Cup. Nel sesto ed ultimo turno lo Zebre Rugby Club chiuderà la Pool 4 davanti al pubblico amico di Parma Sabato 19 Gennaio sempre contro i francesi, battuti proprio al Lanfranchi 25-5 nell’unico precedente giocato in Italia tra le due squadre.

La formula della coppa europea prevede la qualificazione ai quarti di finale alle prime classificate dei 5 gironi ed alle tre migliori seconde.

EPCR Challenge Cup 2018/19, il calendario della Pool 4:

Round 1:

Sabato 13 Ottobre 2018, ore 15.00 – Bristol Bears vs Zebre Rugby Club

Sabato 13 Ottobre 2018, ore 15.00 – Enisei-STM vs Stade Rochelais

Round 2:

Venerdì 19 Ottobre 2019, ore 20.00 – Stade Rochelais vs Enisei-STM

Sabato 20 Ottobre 2018, ore 15.00 – Zebre Rugby Club vs Bristol Bears

Round 3:

Sabato 8 Dicembre 2018, ore 15.00 – Enisei-STM vs Zebre Rugby Club

Sabato 8 Dicembre 2018, ore 15.00 – Bristol Bears vs Stade Rochelais

Round 4:

Sabato 15 Dicembre 2018, ore 15.00 – Zebre Rugby Club vs Enisei-STM

Sabato 15 Dicembre 2018, ore 21.00 – Stade Rochelais vs Bristol Bears

Round 5:

Venerdì 11 Gennaio 2019, ore 20.00 – Stade Rochelais vs Zebre Rugby Club

Sabato 12 Gennaio 2019, ore 15.00 – Enisei-STM vs Bristol Bears

Round 6:

Sabato 19 Gennaio 2019, ore 16.00 – Zebre Rugby Club vs Stade Rochelais

Sabato 19 Gennaio 2019, ore 15.00 – Bristol Bears vs Enisei-STM

Quarti di finale: 29/30/31 Marzo 2019

Semifinali: 19/20/21 Aprile 2019

Finale: venerdì 10 Maggio 2019, St.James Park – Newcastle (Inghilterra)

Ecco gli avversari delle Zebre nella Pool 4 della Challenge Cup 2018/19:

I Bristol Bears (www.bristolbearsrugby.com ) sono un club inglese fondato nel 1988 di base a Bristol, la città più importante del Sud-Ovest dell’Inghilterra. Da pochi mesi la società ha cambiato nome in Bristol Bears. Gli orsi giocano le proprie gare interne all’Ashton Gate Stadium, impianto da 27.000 posti. Negli ultimi dieci anni il XV diretto dal coach neozelandese Pat Lam è stato promosso nel massimo campionato nella stagione 2015/16, scendendo però subito nel Championship. I biancorossi sono neopromossi nella Premiership dopo aver vinto il secondo torneo inglese nella stagione appena conclusa con ben 21 successi ed una sola sconfitta. Tanti i giocatori internazionali nella rosa degli inglesi, tra cui gli ex Allblacks Piutau, Afoa e Luatua e l’ex nazionale irlandese Madigan.

L’Enisei-STM (www.enisei-stm.ru) è un club russo di base a Krasnoyarsk –città da un milione di abitanti della Siberia- fondato nel 1975 che dal 2015-16 è qualificato alla EPCR Challenge Cup dopo aver vinto la terza coppa europea del Continental Shield. Enisei è il nome del fiume che scorre nella città siberiana mentre STM è il nome di un importante sponsor della società 8 volte campione di Russia, l’ultima volta nel 2017. Nelle tre edizioni delle coppe europee i russi hanno colto 4 vittorie, tutte in casa contro le inglesi Newcastle Falcons, Worcester Warrios, i francesi del Brive ed i gallesi Dragons. Viste le difficili condizioni climatiche durante l’inverno, l’Enisei nelle ultime edizioni ha giocato alcune gare interne sia a Mosca e Sochi in Russia e pure a Tiblisi in Georgia. Nella rosa dei nerazzurri ci sono tanti nazionali della Russia, una delle squadre qualificate alla prossima coppa del mondo 2019 che si giocherà in Giappone a Settembre.

Lo Stade Rochelais (www.staderochelais.com) è uno dei più antichi club francesi fondato nel 1898. Negli anni 2000 i gialloneri della costa atlantica sono risaliti due volte nel massimo campionato transalpino Top14 l’ultima volta nell’estate 2014. Nella stagione 2015-16 sono già stati avversari delle Zebre sempre nella Challenge Cup, con una vittoria per parte. Nella stagione successiva il XV guidato da Collazo ha chiuso la stagione regolare del massimo campionato francese al primo posto, perdendo però la semifinale contro il Tolone. La stagione scorsa ha visto i francesi chiudere al settimo posto, ad un passo dai playoff distanti solo due punti. Nella EPCR Champions Cup invece hanno vinto il girone 1 davanti a Wasps, Ulster ed Harlequins perdendo però il quarto di finale contro gli Scarlets.

Nei due precedenti:

11/12/2015 – Stade Rochelais v Zebre Rugby 27-19

19/12/2015 – Zebre Rugby v Stade Rochelais 25-5

