La FIBA ha reso noti i gironi della FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato europeo 3×3, che si terrà a Bucarest dal 14 al 16 settembre a cui l’Italia parteciperà con la Nazionale femminile. I gironi sono stati composti in base al ranking FIBA del 1 agosto 2018.

L’Italia fa parte del girone D con Ungheria e Belgio: “E’ il girone giusto per avere l’approccio migliore all’Europeo con la massima intensità fin dal primo momento -afferma l’allenatore della Nazionale 3×3 Angela Adamoli- non ci sono squadre materasso e ogni partita potrà dire qualcosa per il risultato finale. Il fatto che l’affrontiamo da Campioni del Mondo sarà uno stimolo in più per i nostri avversari, ma anche per noi. Il che non vuol dire che siamo le favorite perché i pronostici sulla carta non valgono nel 3×3. Di sicuro, però, avremo la stessa attitudine del Mondiale, con un impegno e una voglia di vincere anche maggiore. Non ci tireremo mai indietro. Guardando anche agli altri gironi posso dire che saranno tutte partite impegnative di un Europeo di altissimo livello.”

Gli altri gironi del Torneo femminile sono così composti

Girone A: Ucraina, Spagna, Svizzera

Girone B: Francia, Rep. Ceca, Bielorussia

Girone C: Paesi Bassi, Romania, Serbia

Le prime due squadre di ogni girone accederanno ai Quarti.

Fra Torneo maschile e femminile sono 24 le squadre, in rappresentanza di 17 nazioni, che parteciperanno alla fase finale della FIBA 3×3 Europe di Bucarest.

