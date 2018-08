Zebre Rugby: I convocati per l’amichevole di domani a Grenoble. Gara in diretta su The Rugby Channel

Parma, 16 Agosto 2018 – Con la rifinitura di stamane allo Stadio Lanfranchi si è conclusa la settimana di allenamenti dello Zebre Rugby Club che porterà i bianconeri alla prima uscita stagionale.

Dopo 6 settimane di allenamenti collettivi il XV di coach Bradley è pronto ad affrontare la prima amichevole estiva domani sera in Francia. Avversario della franchigia federale a due settimane dall’esordio ufficiale nel Guinness PRO14 sarà il Grenoble, club francese neopromosso nel TOP14.

Per l’occasione lo staff tecnico delle Zebre ha convocato 25 giocatori che alle 19 affronteranno i rossoblù allo Stade Lesdiguières. Per i padroni di casa, reduci dal successo 15-13 sul Provence Rugby e dalla sconfitta 28-0 nella seconda uscita dello scorso fine settimana contro il Lyon, si tratta dell’ultima amichevole prima dell’esordio nel massimo campionato transalpino.

Quella di domani sarà la prima sfida tra le due squadre che non si sono mai affrontate prima; per le Zebre invece sarà la settima gara amichevole contro un club francese della propria storia. Nei sei precedenti tutti in terra francese sono 4 i successi estivi dei bianconeri contro Aurillac (2), Beziers e Tarbes.

Prima convocazione per alcuni dei nuovi innesti della campagna di rafforzamento estiva quali il centro argentino De Battista, l’apertura sudafricana Brummer, la seconda linea figiana Tauyavuca ed alcuni giovani italiani quali il tallonatore Ceciliani, il pilone destro Zilocchi e la seconda linea Ortis tutti pronti all’esordio con la maglia bianconera. Anche alcuni Azzurri reduci dal tour estivo in Giappone sono presenti in lista gara per le Zebre: si tratta di Bellini, Padovani, Palazzani, Licata e Zilocchi.

Aggregati per la trasferta anche due permit players: l’ala delle Fiamme Oro Rugby D’Onofrio ed il pilone sinistro del Rugby Calvisano Fischetti. Dopo essere stato invitato dallo staff tecnico a svolgere la preparazione estiva a Parma, l’utility back francese classe 1993 Mathieu Guillomot dei piacentini Rugby Lyons farà parte dei 25 convocati per la gara di domani. A tutti i club va il ringraziamento da parte della franchigia federale per la consueta disponibilità.

Prima della sfida sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Pierre Camou –ex presidente della federazione francese dal 2008 al 2016 deceduto ieri all’età di 72 anni- e di Louis Fajfrowski, 21 enne trequarti dell’Aurillac scomparso venerdì sera dopo aver lasciato il campo per un infortunio di gioco subito durante una gara amichevole contro Rodez.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.therugbychannel.itcon telecronaca a cura di Paolo Mulazzi della Gazzetta di Parma. Diretta testuale del punteggio sull’ account Twitter ufficiale delle Zebre Rugby con hashtag della gara #FCGvZEB

Ecco la lista dei convocati dello Zebre Rugby Club per l’amichevole di venerdì 17 Agosto alle ore 19 allo Stade Lesdiguières di Grenoble (Francia) contro l’FC Grenoble:

Avanti: Cruze Ah-Nau, Eduardo Bello, Massimo Ceciliani*, Danilo Fischetti*, Leonard Krumov*, Giovanni Licata*, Luhandre Luus*, Samuele Ortis*, Daniele Rimpelli*, David Sisi, Apisai Tauyavuca, Roberto Tenga, Jimmy Tuivaiti e Giosué Zilocchi*.

Trequarti: Maicol Azzolini*, Mattia Bellini, Tommaso Boni*, Francois Brummer, Giovanni D’Onofrio*, Nicolas De Battista, Mathieu Guillomot, Edoardo Padovani*, Guglielmo Palazzani (cap), Riccardo Raffaele* e Giovanbattista Venditti*.

* è/è stato membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”

