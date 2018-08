MONDIALI PISTA JRS: Azzurri nella finale per il bronzo

Nencini, Bosini (che ha sostituito Bonelli), Boscaro e Manfredi si migliorano e conquistano l’accesso alla finale 3°-4° posto contro l’Australia

Aigle (SVI) (15/08) – Gli azzurri Tommaso Nencini, Diego Bosini (che ha sostituito Bonelli), Davide Boscaro e Samuele Manfredi con il tempo di 4’06”024 accedono alla finale per il bronzo contro l’Australia, che ha perso la sfida per l’ingresso nella finale oro con la Nuova Zelanda in 4’05”154 contro i 4’03”109. L’altra finalista per l’oro sarà la Francia che in 4’05”356 ha superato la Gran Bretagna crollata prima della conclusione.Il quartetto del Ct Villa dopo aver fatto registrare il sesto posto con il crono di 4’08”952 nelle qualificazioni, è riuscito a guadagnarsi il pass per la finale 3-4 posto nel confronto con il Belgio, con il quarto tempo: 4’06”024. L’Italia sfiderà l’Australia nella finale per il 3-4 posto domani, nella sessione pomeridiana, con inizio alle ore 16.00

La seconda piccola-grande emozione di questa prima giornata di Mondiali l’ha regala Gloria Scarsi, impegnata oltre che nell’inseguimento anche nello scratch. E’ quarta, ma di un nulla: “ha corso da protagonista – commenta il CT Salvoldi -.Peccato perché è rimasta un chiusa nella volata finale, mentre la vincitrice aveva già l’oro in tasca visto il distacco, ed ha trovato il varco solo a pochi metri dall’arrivo, ma non è stato sufficiente per vincere il bronzo. Ha comunque corso veramente bene “. Il titolo iridato è andato alla coreana Jiun Shin, argento alla polacca Marta Jaskulska e bronzo alla tedesca Katharina Hechler.

Ricordiamo che domani, oltre al quartetto donne che subirà, probabilmente, dei cambi nell’organico nel primo round di semifinale, al via ci sarò anche Giada Capobianchi nella velocità individuale.

Sono stati assegnati anche i titoli velocità a squadre femminile e maschile (non partecipano squadre azzurre). Tra le donne è dominio della Germania, tra gli uomini è la Francia a conquistare il titolo.

SCRATCH DONNE

Shin Jieun (Cor) Jaskulska Marta (Pol) Hechler Katharina (Ger) Scarsi Gloria (Ita) Lukashenko Anastasia (Rus) Bossuyt Shari (Bel) Barnwell Ella (Gbr) Soto Campos Catalina Anais (Cile) Liodaki Sofia (Gre) Munoz Valentina (Arg) Berteau Victoire (Fra) Kulynych Olha (Ucr) Amondarain Gaztanaga Naia (Spa) Lee Sze Wing (Hkg) Bijwaard Eva (Ola) Gigante Sarah (Aus) Tolemissova Assem (Kaz) Gillespie Lara (Irl) Zuperkaite Erika (Ltu) Sevcikova Petra (Cze) Dnf

INSEGUIMENTO A SQUADRE UOMINI

PRIMO ROUND

Italia (NENCINI Tommaso, BOSINI Diego, BOSCARO Davide, MANFREDI Samuele) 4’06”024-2. Belgio Dnf Russia4’06”952-2. Danimarca Francia 4’05”356– 2. Gran Bretagna dnf Nuova Zelanda4’03”109-2. Australia 4’05”154

FINALE 1-2

Nuova Zelanda- Francia

FINALE 3-4

Italia-Australia

