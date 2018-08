Europeo Under 16 Femminile al via a Kaunas (Lituania)Domani l’esordio delle Azzurre contro l’Ungheria (ore 18.00)Diretta di tutte le partite sulla pagina Facebook della FIP

Dal 17 al 25 agosto la Nazionale Under 16 Femminile giocherà il Campionato Europeo a Kaunas, in Lituania. L’Italia è stata sorteggiata nel girone C insieme a Ungheria, Polonia e Croazia e incrocia poi nella seconda fase il gruppo composto da Germania, Lituania, Danimarca e Russia.

L’esordio delle Azzurre avverrà venerdì 17 agosto alle ore 18.00 contro l’Ungheria, il 18 si torna in campo per affrontare la Polonia (20.15), domenica 19 ultima sfida del girone con la Croazia (ore 15.45).

Nella squadra allenata da Giovanni Lucchesi ci sono anche quattro “reduci” dal recente Mondiale Under 17, dove l’Italia ha chiuso con un eccellente quinto posto. Si tratta di Martina Spinelli, Giulia Natali, Caterina Gilli e Ilaria Panzera. Nelle ultime sette edizioni dell’Europeo Under 16, l’Italia ha chiuso sei volte nelle prime quattro ed è finita quattro volte sul podio. Lo scorso anno a Bourges, le Azzurre di Roberto Riccardi hanno vinto il Bronzo: nel 2015 stessa medaglia per la squadra di Lucchesi a Matosinhos.

L’Italia si è preparata con il raduno di Pesaro, dopo l’ultimo torneo giocato lo scorso weekend la squadra si è trasferita a Roma e mercoledì è volata in Lituania. Così coach Giovanni Lucchesi: “Lavorare 30 giorni, soffrire 30 giorni, crescere 30 giorni, un grande momento di arricchimento. Spesso sono le lacrime, ancor più dei sorrisi, a dare il valore immenso di questa Maglia: le lacrime di chi è stata esclusa, che questo sogno ha coltivato e che con più forza coltiverà. Alla loro forza di accettazione questa squadra deve ispirarsi. Squadra “ignorante” perché deve ignorare paure e dubbi ed essere certa di competere con chiunque, sapendo perfettamente il valore degli avversari, tutti. In una parola: rispetto”.

Tutte le partite dell’Europeo Under 16 Femminile saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Fip – Italbasket (www.facebook.com/FIPufficiale).

Aggiornamenti su @Italbasket, il profilo Twitter della Fip. Hashtag #Italbasket #FIBAU16Europe

Il sito internet della manifestazione è www.fiba.basketball/europe/u16women/2018

Le Azzurre*

5 Giorgia Bovenzi (2002, 1.65, P, Virtus Basket Aprilia)

6 Silvia Nativi (2002, 1.78, P, Academy Mirabello)

7 Francesca Leonardi (2002, 1.82, G, Reyer Venezia Mestre)

8 Giorgia Balossi (2002, 1.71, P, Costa x l’Unicef)

9 Giulia Natali (2002, 1.75, G, Academy Mirabello)

10 Anna Turel (2002, 1.72, G, Futurosa Trieste)

12 Martina Spinelli (2002, 1.86, A, Costa x l’Unicef)

13 Caterina Gilli (2002, 1.81, A, Academy Mirabello)

14 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas)

18 Meriem Nasraoui (2002, 1.85, C, Costa x l’Unicef)

19 Silvia Colognesi (2002, 1.78, A, Basket Costa x l’Unicef)

20 Ashley Egwoh (2002, 1.91, C, Lu.Ma.Ka. Reggio Calabria)

*le squadre di club si riferiscono all’ultima stagione sportiva

Lo Staff

Direttore Generale Tecnico: Bogdan Tanjevic

Capo Delegazione: Francesco Di Girolamo

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistenti Allenatori: Nazareno Lombardi, Giuseppe Andrea D’Affuso

Preparatore Fisico: Caterina Biondini

Medico: Alessandra Loschiavo

Massofisioterapista: Maria Pia Torri

Team Manager: Annalisa Bifolchi

Il calendario

17 agosto

Italia-Ungheria (ore 18.00); Croazia-Polonia

18 agosto

Italia-Polonia (ore 20.15); Croazia-Ungheria

19 agosto

Italia-Croazia (ore 15.45); Polonia-Ungheria

21 agosto

Ottavi di finale (da definire in relazione ai risultati della prima fase)

22 agosto

Quarti di finale (da definire in relazione ai risultati della prima fase)

24 agosto

Semifinali

25 agosto

Finali

I Gironi dell’Europeo

Girone A: Francia, Turchia, Belgio, Repubblica Ceca

Girone B: Spagna, Serbia, Paesi Bassi, Lettonia

Girone C: Italia, Croazia, Polonia, Ungheria

Girone D: Germania, Lituania, Danimarca, Russia

La Formula

Quattro gironi da quattro squadre, al termine della prima fase tutte le formazioni accedono agli ottavi di finale: da quel momento solo sfide a eliminazione diretta.

L’Albo d’Oro

2017 Francia (Italia terza)

2016 Spagna (Italia quarta)

2015 Repubblica Ceca (Italia terza)

2014 Russia

2013 Spagna (Italia quarta)

2012 Spagna (Italia seconda)

2011 Spagna (Italia terza)

2010 Russia

Com. Stam.