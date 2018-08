MONDIALI PISTA JUNIORES: Da oggi al 19 agosto le sfide iridate ad Aigle

Si comincia con le qualificazioni dei quartetti dell’inseguimento a squadre e dello scratch femminile.Aigle (SVI) (7/08) – Scattano oggi al Centro Olimpico di Aigle, in Svizzera, i Campionati del Mondo su Pista juniores in programma dal 15 al 19 agosto.

La manifestazione era prevista in Italia, a Montichiari, ma è stato necessario spostarla in Svizzera per i noti problemi del velodromo Fassa Bortolo. Si comincia dalle ore 11.30 con le qualificazioni dell’inseguimento a squadre femminile. L’Italia difende il titolo iridato con Vittoria Guazzini, Silvia Zanardi, Sofia Collinelli, Gloria Scarsi. Seguono le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile (detiene il titolo la Russia). Gli azzurri sono Tommaso Nencini, Alessio Bonelli, Davide Boscaro, Samuele Manfredi. Concludono la sessione mattutina le due manches di qualifica dello scratch femminile (titolo detenuto dall’italia, che nel 2017 vinse con Martina Fidanza). L’Italia sarà rappresentata da Gloria Scarsi.

Nel pomeriggio dalle ore 16 alle 19,29 sono previste le qualificazioni della velocità a squadre femminile e maschile (non partecipano squadre azzurre). La Cerimonia di apertura si svolgerà alle 17,20. Seguiranno poi la finale dello scratch femminile, il primo turno dell’inseguimento a squadre femminile e maschile (semifinali), le finali della velocità a squadre femminile e maschile.

Alla manifestazione sono stati convocati dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa, i seguenti atleti:

NAZIONALE DONNE

Alessio Camilla Team Lady Zuliani

Capobianchi Giada Capobianchi Cicli Moto Sport

Catarzi Giorgia Zhiraf Guerciotti Selle Italia

Collinelli Sofia A.S.D.Vo2 Team Pink

Guazzini Vittoria Zhiraf Guerciotti Selle Italia

Scarsi Gloria Valcar Pbm

Zanardi Silvia A.S.D.Vo2 Team Pink

La Squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico Edoardo Salvoldi che si avvarrà della collaborazione tecnica di Pierangelo Cristini.

NAZIONALE UOMINI

Bianchi Matteo G.S. Alto Adige – Sv Sudtirol

Bonelli Alessio Gb Junior Team

Boscaro Davide Work Service

Bosini Diego Team Ciclismo Gavardo A.S.D.

Manfredi Samuele Work Service

Martini Davide Assali Stefen Omap G.S. Cadidavid

Nencini Tommaso Ac F. Bessi Calenzano

Pinazzi Mattia G.S.Cadeo

Pongiluppi Matteo Ciclistica Angelo Gomme Villadose

Viero Marco Work Service

Zambanini Edoardo Campana Imballaggi – Hio.Bike

La squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico Marco Villa che si avvarrà della collaborazione tecnica di Diego Bragato.

