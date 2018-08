Vicenza è sempre “Italbasket City”, la Femminile dopo la Sperimentale Azzurre contro Wake Forest University sabato 18 agosto (ore 20.30)

Dopo le quattro partite giocate e vinte dalla Nazionale Sperimentale di Meo Sacchetti, a Vicenza è arrivato il momento delle Azzurre. Sabato 18 agosto la squadra allenata da Marco Crespi affronterà Wake Forest University (Palasport di via Goldoni, ore 20.30), il College di Elisa Penna che giocherà contro Francesca Dotto e compagne, prima di aggregarsi al raduno Azzurro per la trasferta in Francia.

L’incasso della partita con Wake Forest University saranno interamente devoluti alla L.I.L.T., la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. La Nazionale che è in raduno a Treviso dall’11 agosto ha una fortissima connotazione veneta. Oltre a Giorgia Sottana, cresciuta nella Marca, coach Crespi ha convocato le padovane Caterina e Francesca Dotto, la bassanese Francesca Pan, la scledense Valeria De Pretto e diverse atlete che giocheranno in società venete come Gaia Gorini e Martina Kacerik (Venezia), Olbis Andre, Martina Crippa, Valeria Battisodo e Marcella Filippi (Schio), Jasmin Keys (San Martino di Lupari). In più la bassanese Francesca Zara, assistente di Marco Crespi.

Dopo la partita di Vicenza, le Azzurre saranno impegnate il 20 e il 21 agosto ad Anglet in due amichevoli contro le padrone di casa della Francia. Infine il trasferimento a La Spezia, dove la Nazionale femminile chiuderà il raduno affrontando Israele il 27 e il 28 agosto (diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Fip – Italbasket).

INFO BIGLIETTI E ACCREDITI

I biglietti in vendita al prezzo di 10 euro (5 il ridotto Under 13, gratis sotto i 5 anni) al seguente link: www.eventbrite.it/e/biglietti-cbt-2018-torneo-internazionale-nazionale-sperimentale-47944478225

Le richieste di accredito stampa devono pervenire entro e non oltre il 17 agosto a uno dei seguenti indirizzi mail ufficio.stampa@fip.it, ufficiostampa@veritas832.it

Le Azzurre

Olbis Andre (1998, 1.86, A, Treofan Battipaglia)

Valeria Battisodo (1988, 1.74, P, Gesam Lucca Le Mura)

Sabrina Cinili (1989, 1.91, A, Saces Mapei Napoli)

Martina Crippa (1989, 1.78, G/A, Gesam Lucca Le Mura)

Lorela Cubaj (1999, 1.93, C, Georgia Tech University)

Valeria De Pretto (1991, 1.85, A, Umana Reyer Venezia)

Caterina Dotto (1993, 1.70, G, Umana Reyer Venezia)

Francesca Dotto (1993, 1.70, P, Famila Schio)

Elisa Ercoli (1995, 1.90, C, Geas Basket S.S. Giovanni)

Marcella Filippi (1985, 1.85, A, Fila San Martino di Lupari)

Gaia Gorini (1992, 1.81, P/G, Passalacqua Ragusa)

Martina Kacerik (1996, 1.81, G, Umana Reyer Venezia)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A, Fila San Martino di Lupari)

Giuditta Nicolodi (1995, 1.85, Gesam Lucca Le Mura)

Francesca Pan (1997, 1.84, A, Georgia Tech University)

Elisa Penna (1995, 1.91, C, Wake Forest University, dal 19 agosto)

Kathrin Ress (1985, 1.92, C, Famila Schio)

Giorgia Sottana (1988, 1.75, P, Fenerbahce, Turchia)

Laura Spreafico (1991, 1.81, A, Eirene Passalaqua)

*le squadre di club si riferiscono all’ultima stagione sportiva

Lo Staff

Responsabile SSNF: Gaetano Laguardia

Allenatore: Marco Crespi

Assistenti: Angela Adamoli, Francesca Zara

Video Analista: Gianluca Quarta

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Massofisioterapisti: Giampaolo Cau, Davide Pacor, Matteo Brunelli

Team Manager: Marco Gatta

Team Director: Monica Bastiani

Addetto ai Materiali: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Il programma

18 agosto

Ore 20.30 Italia-Wake Forest University

20 agosto (Anglet)

Ore 18.30 Francia-Italia

21 agosto (Anglet)

Ore 18.30 Francia-Italia

27 agosto (La Spezia)

Ore 20.30 Italia-Israele

28 agosto (La Spezia)

Ore 20.30 Italia-Israele

