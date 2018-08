Golf Eurotour: Francesco Molinari “golfista del mese di luglio”

Renato Paratore difende il titolo nel Nordea Masters. In gara E. Molinari, Bertasio, Manassero e Pavan

Francesco Molinari è stato nominato “Hilton Golfer of the Month for July”, ossia golfista del mese di luglio dell’European Tour, per la sua straordinaria vittoria nell’Open Championship, primo italiano a imporsi in un major. L’azzurro è alla seconda nomina stagionale, dopo aver ottenuto quella di maggio per il successo nel BMW PGA Championship. Nell’occasione ricevette il 62% dei voti e questa volta si è migliorato salendo al 63%.

Sono due riconoscimenti assolutamente meritati a sottolineare una serie di prestazioni ad altissimo livello che hanno portato il torinese al sesto posto nella classifica mondiale, al primo con largo margine nella money list europea e a guidare la graduatoria speciale che conduce alla Ryder Cup. Molinari ha preceduto Richard McEvoy (23%), a segno nel Porsche European Open in Germania, e il sudafricano Brandon Stone, che ha conquistato il titolo nell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open (Rolex Series).

