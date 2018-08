Chiusa l’esperienza continentale.Sdruccioli – Longhi Campioni d’Europa nel Mixed.Argento per la coppia Rossetti – Bacosi, sesti Filippelli – Cainero

Leobersdorf (AUT) – Si chiude oggi, domenica 12 Agosto, il Campionato Europeo dedicata al mondo dello shooting. Da stamane le pedane del Leobersdorf Park sono state interamente dedicate alla specialità dello Skeet, dove Junior e Senior si sono dati battaglia nel Mixed Team. Partendo dalla gara dedicata ai giovanissimi il duo italiano formato da Elia Sdruccioli e Giada Longhi ha portato a casa un altro importantissimo oro, dopo una performance in fase di qualifica davvero ottima, chiusa con 140/150, secondo miglior punteggio di giornata dietro solamente alla coppia della Romania, prima con il record europeo di 142. In finale non c’è stata davvero gara, il duetto tricolore ha infatti agevolmente portato avanti il loro percorso in finale, regolando alla fine grazie ad un quasi perfetto 52 il team della Repubblica Ceca, distaccato di tre piattelli sui 60 finali (argento per loro con 49). Subito dopo gli Junior la scena è stata interamente rubata dai Senior, dove la grandissima soddisfazione chele due coppie azzurre, Gabriele Rossetti con Diana Bacosi e Riccardo Filippelli con Chiara Cainero, hanno ottenuto in fase di qualifica è stata parzialmente smorzata poi dalla finale; stamattina durante la fase di qualificazione non c’è stata minimamente storia: i due team azzurri si sono ampiamente e meritatamente guadagnati l’accesso in finale con il nuovo record europeo (145/150) ed il dorsale numero uno per la coppia Rossetti – Bacosi ed il dorsale numero due con il risultato parziale di 144+4/150 per il duo Filippelli – Cainero (in questo caso c’è voluto lo shoot-off contro il duetto ucraino per decretare le esatte posizioni in classifica). Nella finale del tardo pomeriggio purtroppo il team Filippelli – Cainero si è arreso dopo i primi 20 piattelli, chiudendo la loro esperienza europea al 6° posto con 14. L’altro team tricolore (Rossetti – Bacosi) invece ha tenuto fermamente alta la concentrazione stando saldamente dietro il passo della coppia francese Anastassiou – Terras sui 60 piattelli, perdendo però alla fine di soli due zeri, il loro 53 su 60 non è bastato per accaparrarsi il gradino più alto del podio, andato ai cugini francesi con il punteggio di 55/60 (nuovo record europeo). Il Direttore Tecnico Andrea Benelli tira le somme dell’intera competizione a conclusione delle finali odierne: “4 ori, 2 argenti ed 1 bronzo sono davvero un ottimo bottino; devo sottolineare la grande prestazione degli juniores che hanno vinto tutto quello che c’era da vincere! A livello Senior molto buone le prestazioni a livello di squadra ma possiamo e dobbiamo fare meglio soprattutto in vista del Mondiale in Corea, evento più importante dell’anno.”. “Ci tengo a ringraziare tutti i miei ragazzi che hanno lottato dall’inizio alla fine per ottenere il massimo, il Consigliere Federale Roberta Pelosi ed il preparatore atletico Fabio Partigiani che mi hanno dato un gran sostegno ed infine ma non per importanza la mia grande Federazione.” Chiosa Benelli.

RISULTATI SKEET

Mixed Team Senior:1ª FRANCIA 1 142/150 – 55/60; 2ª ITALIA 1 145/150 – 53/60; 3ª GERMANIA 1 141+2/150 – 44/50; 4ª GRAN BRETAGNA 141+4/150 – 34/40; 5ª UCRAINA 1 144+3/150 – 24/30; 6ª ITALIA 2 144+4/150 – 14/20.

Mixed Team Junior: 1ª ITALIA 140/150 – 52/60; 2ª REPUBBLICA CECA 1 137/150 – 49/60;

3ª RUSSIA 134/150 – 40/50; 4ª GERMANIA 2 136/150 (+3) – 31/40; 5ª GERMANIA 1 136/150 (+4) – 23/30; 6ª ROMANIA 142/150 – 14/20.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior:Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta.

Ladies:Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior:Alessandro Calonaci di San Gimignano (SI); Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Junior Ladies:Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico:Andrea Benelli

Longhi Sdruccioli Benelli

Bacosi Rossetti Sdruccioli Longhi