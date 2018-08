European Golf Team: Laporta/Tadini conquistano la medaglia di bronzo Gli azzurri hanno battuto nella finale per il terzo posto Spagna 2. L’oro a Spagna 1

L’Italia 2 (Francesco Laporta/Alessandro Tadini) ha conquistato la medaglia di bronzo nell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre inserito nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships disputato al PGA Centenary Course (par 72) del Gleneagles Hotel, ad Auchterarder in Scozia. I due azzurri, in una giornata di pioggia, hanno sconfitto nella finale per il terzo posto Spagna 2 (Santiago Tarrio/David Borda) per 5/3 e hanno aggiunto un’altra ottima prestazione in una stagione che sta dando tante soddisfazioni al golf italiano. La medaglia d’oro è stata appannaggio di Spagna 1(Pedro Oriol/Scott Fernandez) che ha sconfitto per 2 up l’Islanda. Quanto agli islandesi avevano conseguito l’oro nella gara a coppie miste.

Laporta/Tadini erano approdati in semifinale dopo aver vinto il proprio gruppo a punteggio pieno (battute nell’ordine Irlanda per 2/1, Gran Bretagna 2 per 2/1 e Gran Bretagna 3 per 1 up), ma l’accesso in finale è stato loro precluso da Spagna 1 che si è imposta per 2 up. E’ stata una partita in cui i due italiani sono stati a un passo dalla finale, ma in vantaggio di 2 up poco oltre metà gara hanno subito la rimonta dei due iberici che, raggiunta la parità, hanno poi operato il sorpasso sulle ultime due buche.

Nella finale per il terzo posto non c’è stata praticamente storia. Laporta/Tadini sono passati rapidamente in vantaggio che è aumentato fino a 4 up e poi hanno chiuso il conto alla 15ª. Ha preso parte all’evento un’altra formazione azzurra, Italia 1 (Lorenzo Gagli/Guido Migliozzi) che non ha superato la fase eliminatoria, terza nel proprio gruppo.

Nel torneo femminile oro alla Svezia 3 (Linda Wessberg/Caja Persson) che ha avuto ragione della Francia alla seconda buca di spareggio. Bronzo a Gran Bretagna 3 (3/1 su Gran Bretagna 1).

