Rugby: Serie A Femminile: ufficializzato il calendario del Campionato 2018/19

Roma – La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del Campionato Italiano di Serie A Femminile 2018/19 al via il prossimo 7 ottobre. Venti squadre si contenderanno il Titolo di Campione d’Italia.

Suddivise su base territoriale in due gironi da dieci squadre ciascuno, le venti formazioni si affronteranno con girone all’italiana e partite di andata e ritorno fino al 5 maggio per determinare le sei formazioni che accederanno alla seconda fase del torneo.

Di seguito il programma della prima giornata:

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – and. 07.10.18 – rit. 16.12.18

Rugby Colorno v Cus Milano

Benetton Treviso v Rugby Riviera 1975

Cus Torino v Iniziative Villorba

Rugby Monza 1949 v Valsugana Rugby Padova

Verona Rugby v Cus Pavia

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – and. 07.10.18 – rit. 16.12.18

Le Sirene del Golfo v Donne Etrusche Rugby

Cus Pisa v Rugby Belve Neroverdi

Unione Rugby Capitolina v I Puma Bisenzio Rugby

Rugby Bologna 1928 v Amatori Rugby Torre del Greco

Cus Ferrara v Montevirginio Rugby

La formula della Serie A Femminile 2018/19

Il massimo campionato femminile, al via il 7 ottobre 2018, conferma per la seconda stagione consecutiva la partecipazione di venti squadre, suddivise in due gironi da dieci su base territoriale, con girone all’italiana con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Le prime due classificate di ciascun girone accederanno direttamente al turno di semifinale del 26 maggio, mentre seconda e terza classificata di ciascun girone prenderanno parte il 19 maggio ad un turno di barrage di sola andata secondo il seguente schema:

Barrage 19 maggio

2° classificata Girone 1 v 3° Classificata Girone 2 (Barrage A)

2° classificata Girone 2 v 3° Classificata Girone 1 (Barrage B)

Il turno di semifinale si disputerà secondo il seguente schema, con gare di sola andata, e qualificherà le due formazioni vincitrici alla Finale che nel week-end del 2/3 giugno assegnerà il titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile:

Semifinale 26 maggio

1° classificata Girone 1 v Vincente Barrage B

1° classificata Girone 2 v Vincente Barrage A

Parteciperanno alla Serie A 2018/19 le seguenti squadre:

Girone 1: Rugby Colorno, Cus Milano, Benetton Treviso, Rugby Riviera 1975, Cus Torino, Iniziative Rugby Villorba, Rugby Monza 1949, Valsugana Rugby Padova, Verona Rugby, Cus Pavia

Girone 2: Le Sirene del Golfo, Donne Etrusche Rugby, Cus Pisa, Rugby Belve Neroverdi, Unione Rugby Capitolina, I Puma Bisenzio Rugby, Rugby Bologna 1928, Amatori Rugby Torre del Greco, Cus Ferrara, Montevirginio Rugby

