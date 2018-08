Rugby: Italseven Femminile, le Azzurre per il Women Gps 7s di Kazan

Roma – Alfredo De Angelis, tecnico della Nazionale Italiana Seven Femminile, ha ufficializzato la lista delle dodici atlete convocate per il Women Grand Prix Series di Kazan, seconda tappa al femminile dei tornei Seven targati Rugby Europe.

Le Azzurre, alla prima uscita sotto la guida del nuovo tecnico, si raduneranno al CPO Giulio Onesti di Roma martedì 28 agosto. Nella mattinata di giovedì 30 è prevista la partenza per la Russia dove l’Italia sarà impegnata sabato 1 e domenica 2 settembre nel WGPS di Kazan.

Questa la lista delle atlete convocate:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais)

Micol CAVINA (Cogoleto & Prov. Ovest)

Arianna CORBUCCI (Frascati Rugby Club 2015)

Giada FRANCO (Rugby Colorno)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949)

Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina)

Aura MUZZO (Iniziative Villorba)

Laura PAGANINI (Cus Milano)

Francesca SBERNA (Patarò Calvisano)

Michela SILLARI (Rugby Colorno)

Sofia STEFAN (Stade Rennais)

Com. Stam.