Renna, Speciale e Graciotti Campioni del Mondo ai Campionati Techno 293 a Liepāja in Lettonia

Mondiale da incorniciare per gli azzurri quello appena conclusosi a Liepāja in Lettonia. Nicolò Renna del CS Torbole è Campione del Mondo per la classe TPlus Open maschile e di conseguenza anche per la TPlus Youth maschile. Si impone dopo una serie di 12 regate che lo hanno visto sempre protagonista. Alle sue spalle il greco Alexandros Kalpogiannakis, secondo, e il francese Yun Pouliquen, terzo. Chiude il Mondiale al 15esimo posto (16esimo nei TPlus Youth) l’altro azzurro in gara, Nicolò Gatti, anche lui del CS Torbole.

Giorgia Speciale (SEF Stamura) è Campionessa del Mondo per la classe TPlus Open femminile (e TPlus Youth femminile) e si conferma ai massimi livelli dopo la vittoria del Campionato Europeo Techno 293 avvenuta in aprile. Giorgia dopo aver cominciato il Mondiale in seconda posizione si è presa la prima posizione a due giorni dalla fine e non l’ha più lasciata a discapito della francese Manon Pianazza, seconda, e dell’israeliana Naama Gazit, terza. Marta Bonetti conclude il suo Mondiale al 29esimo posto (27esimo nei TPlus Youth).

Alessandro Graciotti è Campione del Mondo per la classe T293 Junior maschile chiudendo davanti ai due israeliani Tal Basik-Tashtash e Ram Zerach, rispettivamente secondo e terzo. Alessandro ha avuto la costanza di non mollare, dopo una partenza perfetta era scivolato fuori dal podio, ma è riuscito poi a riprendersi il primo posto e la medaglia d’oro. Sempre nei T293 Junior maschili troviamo il nono posto di Alessandro Melis (CVWC Cagliari), 13esimo si Giuseppe Romano (CC Roggero Lauria), 15esimo di Giorgio Falqui Cao(CVWC Cagliari), 22esimo di Jacopo Gavioli (CS Torbole), 45esimo di Michele Marchei (FV Malcesine), 46esimo di Manolo Modena (FV Malcesine) e 52esimo di Alessandro De Gregorio (GDV LNI Ostia).

La dichiarazione di Alessandra Sensini, Direttore Tecnico Giovanile:

“E’ andata molto bene, siamo molto contenti anche perché era l’ultima regata prima dei Giochi Olimpici Giovanili e hanno affrontato la maggior parte degli atleti che incontreranno a Buenos Aires. Un buon test con condizioni sempre diverse, da vento debole a forte e anche onda. Bella la vittoria di Graciotti che evidenzia lo stato di buona salute della classe in Italia”.

Nei T293 Junior femminili il terzetto israeliano Mika Kafri, Amit Segev e Michal Slavin si aggiudica le tre medaglie in palio. Chiudono comunque con buoni risultati le azzurrine: sesta Sofia Renna (CS Torbole), settima Lucia Napoli (CVWC Cagliari), nona Sara Galati (CN del Finale), decima Anita Soncini (GDV LNI Ostia), 14esima Sophie Nevierov (Windsunfing Marina Julia) e 15esima Sofia Ada Ciaravolo (CVWC Cagliari).

Anche il podio dei T293 Youth femminili è tutto israeliano con Naama Greenberg, medaglia d’oro, Daniela Peleg, d’argento, e Sharon Kantor, di bronzo. Chiudono l’avventura in Lettonia in 11esima posizione l’azzurra Marta Monge (CN del Finale), in 19esima Aurora De Felici (GDV LNI Ostia), in 21esima Lavinia De Felici (GDV LNI Ostia) e in 27esima Claudia Parolari (FV Malcesine).

Nei T293 Youth maschili vince il Mondiale l’israeliano Daniel Basik-Tashtash seguito dal connazionale Nir Leshed, secondo e dal britannico Finn Hawkins, terzo. Per quanto riguarda gli azzurri: settimo Edoardo Tanas (CS Torbole), 28esimo Alessandro Giangrande (ASD Albaria), 32esimo Gabriele Guella (ASD Albaria), 38esimo Roberto Galletti (CS Torbole), 47esimo Francesco Simeoni (NC Castefusano), 55esimo Francesco Parolari (FV Malcesine), 64esimo Alberto Soncini (GDV LNI Ostia) e 67esimo Flavio Polzella (GDV LNI Ostia).

Com. Stam.