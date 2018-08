European Golf Team: Laporta/Tadini giocano per l’oro In semifinale affronteranno Spagna 1. Nel doppio misto successo dell’Islanda e Italia 11ª

L’Italia 2 (Francesco Laporta/Alessandro Tadini) sarà in corsa per la medaglia d’oro nell’ultima giornata dell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre inserito nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships che si sta svolgendo al PGA Centenary Course (par 72) del Gleneagles Hotel, ad Auchterarder in Scozia. I due azzurri sono approdati in semifinale, avendo vinto il proprio raggruppamento a punteggio pieno battendo nell’ordine Irlanda (2/1), Gran Bretagna 2 (2/1) e Gran Bretagna 3 (1 up). Affronteranno Spagna 1 (Pedro Oriol/Scott Fernandez), mentre nell’altro match saranno di fronte Islanda (Birgir Hafthorsson/Axel Boasson) e Spagna 2 (Santiago Tarrio/David Borda). Seguiranno le finali per il primo e il terzo posto.

Intanto l’Islanda (Birgir Hafthorsson/Valdis Thora Jonsdottir 70, -2, Axel Boasson/Olafia Kristinsdottir 71, -1) ha dato prova della propria forza vincendo con 141 (-3) colpi la medaglia d’oro nel doppio misto. La gara si è svolta sulla distanza di 18 buche, con formula foursome e somma degli score delle due coppie (un uomo e una donna) schierate da ciascuna squadra. E’ terminata all’11° posto l’Italia (Lorenzo Gagli/Stefania Avanzo 74, +2, Guido Migliozzi/Diana Luna 76, +4) con 150 (+6), che all’ultimo momento ha dovuto variare le due formazioni cambiando l’abbinamento. Medaglia d’argento a Gran Bretagna 3 con 142 (-2) e di bronzo a Svezia 2 (143, -1) che ha superato con un birdie alla prima buca di spareggio la Spagna, stesso score.

