Seap Aragona: assegnati i numeri di maglia, la giovanissima Sicorello sarà il secondo libero

La società Seap Pallavolo Aragona comunica che sono stati assegnati i numeri di maglia alle atlete che comporranno la nuova rosa per la stagione 2018/2019 nel campionato di Serie B2.

Ecco, di seguito, l’elenco completo

1 Cristiana Messina – schiacciatrice

2 Martina Marangon – Libero

3 Martina Baruffi – palleggiatrice

4 Maria Valente – schiacciatrice

5 Ambra Composto – centrale

6 Pamela Salamone – centrale

7 Camilla Macedo – centrale

8 Antonina Sicorello – Libero

9 Francesca Cusumano – centrale

10 Carolina Falcucci – schiacciatrice

12 Ilenia Cammisa – schiacciatrice

14 Valentina Biccheri – schiacciatrice

15 Sara Gabriele – palleggiatrice

16 Jacqueline Do Nascimento – schiacciatrice

La società, inoltre, comunica che le atlete Rosaria Collura e Alice Mirasola, per motivi personali e impegni di lavoro, hanno deciso di lasciare la Seap Aragona. Il presidente Nino Di Giacomo li ringrazia per l’impegno profuso in questi anni per il rilancio della pallavolo ad Aragona e augura loro le migliori fortune personali e professionali. Ed ancora, con grande soddisfazione, il club annuncia che la giovanissima Antonina Sicorello, 16 anni, originaria di Sant’Elisabetta, è stata promossa in prima squadra come secondo “libero”. Sicorello è cresciuta nel fiorente settore giovanile della Pallavolo Aragona, sotto l’attenta e professionale guida delle allenatrici Francesca Scollo e Carina Gotte.

Com. Stam.