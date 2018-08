Oro per la Bartekova e per Hansen Solo quinta Chiara Cainero, Filippelli miglior azzurro fra i Men

Leobersdorf (AUT) – Dopo le finali dedicate alla competizione Junior di Skeet, svoltesi ieri sulle pedane austriache dello Shooting Park Leobersdorf, oggi la kermesse continentale è andata in scena con le finali dei Men e delle Ladies.

La prima finale disputata è stata quella dedicata alle donne, dove a vincere è stata la slovacca Danka Bartekova, bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, la quale dopo essere entrata come seconda in finale con il parziale di 119/125 (+4), si è imposta sulle avversarie con un ottimo 54/60, superando sui 60 piattelli totali la francese Lucie Anastassiou, campionessa europea in carica nonché autrice del miglior punteggio di qualifica (120/125), fermatasi sul risultato di 52; a completamento del podio la svedese Victoria Larsson, che ha chiuso la sua finale disintegrando 43 piattelli su 50. Solo quinta la nostra azzurra Chiara Cainero, la cinque volte campionessa europea dopo aver spareggiato con la tedesca Messerschmidt ed essersi presentata in finale con il quinto posto (118+2/125), purtroppo non è riuscita a superare l’ostacolo dei 30 piattelli, frenando dunque la sua corsa all’oro sul risultato di 23. Peccato per le performance poco lucide di Diana Bacosi e di Katiuscia Spada, entrambe fuori dal sestetto finale per una manciata di piattelli: la prima infatti si è posizionata al 12° posto con il punteggio di 115/125, mentre la rappresentante delle Fiamme Oro si è purtroppo fermata ad un solo piattello di distanza, chiudendo la gara con 114 e con un amaro 13° posto. Nota lieta di giornata è stata la conquista da parte delle tre azzurre del primo posto della classifica a squadre: il trio ha fatto registrare assieme alle colleghe tedesche il punteggio totale di 347/375, nuovo record europeo, superando così di diritto il primo turno ed accedendo direttamente alle semifinali in programma nel pomeriggio di domani. Alle 17.15 è andata in scena la finale maschile, dove purtroppo il tricolore italiano non è riuscito ad accedere per pochissimo: sia Riccardo Filippelli che Gabriele Rossetti, dopo aver condotto una fase qualificatoria di alto profilo, hanno mancato la finale per un solo piattello, concludendo la loro competizione con 121/125. Solo 42° con 117/125, l’argento nell’ultima Coppa del Mondo di Tucson, Giancarlo Tazza. Il podio della finale maschile si è così composto: primo posto ed oro al collo per il danese Jesper Hansen, vincitore del Mondiale 2013 a Lima che, dopo una finale più che equilibrata ha regolato con il totale di 55, il norvegese Erik Watndal, piazzatosi al secondo posto con due zeri in più (52/60) ed il bronzo Alexander Zemlin fermo allo step dei 50 piattelli con 42. Anche per il team azzurro maschile domani sarà giornata di gara, infatti con il totale di 359 il trio azzurro composto da Filippelli, Rossetti e Tazza, si è piazzato al quinto posto della classifica a squadre ed affronterà il team della Gran Bretagna (quarto con il medesimo punteggio). Soddisfatto a metà il Direttore Tecnico Andrea Benelli: “Senza dubbio sia la gara maschile che quella femminile potevano andare molto meglio, sono comunque contento per l’entrata in finale di Chiara e le prestazioni positive Gabriele e Riccardo, i quali non sono approdati tra i sei finalisti per un solo piattello; quest’esperienza, in attesa delle gare di domani e di domenica, ci servirà comunque da stimolo per lavorare di più e meglio in vista del Mondiale di Settembre a Changwon.” Oltre alle Donne ed ai Senior domani mattina ci sarà anche il terzetto juniores azzurro a cercare di portare sul gradino più alto del podio il tricolore italiano nella competizione a squadre.

RISULTATI SKEET

Ladies: 1ª Danka BARTEKOVA (SVK) 119/125 (+4) – 54/60; 2ª Lucie ANASTASSIOU (FRA) 120/125 – 52/60; 3ª Victoria LARSSON (SWE) 119/125 (+3) – 43/50; 4ª Panagiota ANDREOU (CYP) 119/125 (+0) – 32/40; 5ª Chiara CAINERO (ITA) 118/125 (+2) – 23/30; 6ª Nadine MESSERSCHMIDT (GER) 118/125 (+1) 15/20; 12a Diana BACOSI (ITA) 115/125; 13a Katiuscia SPADA (ITA) 114/125.

Senior: 1° Jesper HANSEN (DEN) 122/125 (+12) 55/60; 5° Erik WATNDAL (NOR) 122/125 (+13) – 52/60; 3° Alexander ZEMLIN (RUS) 123/125 (+6) – 42/50; 4° Stefan NILSSON (SWE) 123/125 (+5+1) – 34/40; 5° Emin JAFAROV 123/125 (+5+2) – 25/30; 6° Sven KORTE (GER) 124/125 – 16/20; 7° Riccardo FILIPPELLI (ITA) 121/125; 9° Gabriele ROSSETTI (ITA) 121/125; 42° Giancarlo TAZZA (ITA) 117/125.

Squadre Junior: 1ª REP.CECA 363/375; 2ª ITALIA 353; 3ª RUSSIA 339.

Squadre Ladies: 1ª ITALIA 347/375 (QER); 2ª GERMANIA 347 (QER); 3ª CIPRO 342.

Squadre Men: 1ª RUSSIA 362/375 (QER); 2ª SVEZIA 361; 3ª NORVEGIA 360; 5ª ITALIA 359.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Alessandro Calonaci di San Gimignano (SI); Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Sabato 11 agosto Qualificazioni e Semifinali Skeet Junior Team

Ore 10.30 – 12.30 Medal Matches Skeet Junior Team

Qualificazioni e Semifinali Skeet Senior Team

Ore 15.30 – 17.00 Medal Matches Skeet Senior Team

Domenica 12 agosto Gara Skeet Mixed Team Junior

Gara Skeet Mixed Team Senior

Ore 17.15 Finale Skeet Mixed Team Junior

Ore 18.15 Finale Skeet Mixed Team Senior

Com. Stam.