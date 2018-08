EUROPEI BMX: Oggi il via con le qualifiche

Scatta oggi a Glasgow il campionato continentale per la Nazionale di Francesco Gargaglia: “Il livello è altissimo, ma i ragazzi sono più che motivati”

Glasgow (GBR) – Il Glasgow BMX Centre sarà il palcoscenico delle prove di BMX di questi Campionati Europei di Glasgow, in programma oggi e domani. Una rassegna continentale che vedrà in azione quasi tutti gli atleti più forti del circuito e si preannuncia davvero spettacolare. Si parte oggi con le prove di qualificazione, mentre domani andranno in scena le batterie del tabellone principale, fino alla lotta per le medaglie.

Al via, tra gli altri, il campione del mondo in carica Sylvain André (Francia): dopo aver conquistato il titolo iridato a Baku, il 25enne è pronto alla definitiva consacrazione. Chi proverà a fermarlo è l’olandese Niek Kimmann, attuale leader della classifica di Coppa del Mondo, in cui ha ottenuto ben quattro vittorie in stagione. Al femminile, Laura Smulders cercherà di difendere il titolo europeo conquistato lo scorso anno a Bordeaux, mentre a difendere i colori di casa ci sarà la giovane Bethany Shriever.

L’Italia ci sarà con 7 atleti, che proveranno a sorprendere ed avranno innanzitutto l’obiettivo di superare le qualificazioni. La punta azzurra sarà il campione italiano Giacomo Fantoni, che ha partecipato anche ai Mondiali e cercherà di ottenere un buon piazzamento in questa gara. Sarà interessante poi vedere in azione i tanti giovani convocati come Nicolò Bonini, Martti Sciortino, Michele Tomizioli, Davide Maestrutti e Pietro Bertagnoli, oltre a Roberto Cristofoli.

“I ragazzi sono tutti molto tranquilli e motivati” le parole del CT Francesco Gargaglia alla vigilia delle prove di qualificazione. E ancora: “La pista è molto selettiva: è un tracciato tecnico, in cui la terza linea è quella che desterà un pochino più di interesse in tutta la corsa. Nell’ulima parte ha infatti una combinazione di salti molto impegnativa, quindi ci sarà da stare molto concentrati. Oggi si parte con le tre manche di qualifica, dove passeranno i primi quattro di ogni prova, e domani ci sarà la gara vera e propria. Vedremo come saranno le condizioni meteo, visto che non promette niente di buono per domani”.

I ragazzi scelti dal CT “stanno bene, sono concentrati ma il clima è disteso. Bonini, Tomizioli e Bertagnoli rientrano oggi su una pista internazionale, dopo un periodo di infortunio, quindi hanno tanta voglia di riscatto. Fantoni è l’atleta su cui puntiamo di più: la sua crescita è sotto gli occhi di tutti, e cercherà di prendersi una soddisfazione anche in campo europeo. Anche Cristofoli e Sciortino sono pronti per difendere i colori azzurri: ieri hanno girato bene ed hanno trovato un buon feeling con la pista. La gara è dura, lo ammetto: a partecipare saranno alcuni degli atleti più forti al mondo, quindi il livello sarà altissimo. Ma cercheremo di non stare a guardare, siamo pronti”.

I CONVOCATI AZZURRI

Bertagnoli Pietro Team Bmx Verona

Bonini Nicolò Ciclomania Racing

Cristofoli Roberto Dn 1 Evreux Bmx

Fantoni Giacomo Team Bmx Verona

Maestrutti Davide 48 Erre Bmx Team

Sciortino Martti A.S. Besnate A.S.D.

Tomizioli Michele Prototype Performance Team

La squadra sarà diretta dal CT Francesco Gargaglia che si avvarrà della collaborazione di Tommaso Lupi.

IL PROGRAMMA (orario italiano)

VENERDI’ 10 AGOSTO

10.45 – 11.45

Allenamento uomini Elite

11.45 – 12.45

Donne Elite

13.00 – 14.30

Qualifiche

SABATO 11 AGOSTO

9.45 – 10.15

Allenamento uomini Elite

10.15 – 10.50

Donne Elite

11.00 – 14.10

Finali

