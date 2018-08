European Golf Team: Laporta/Tadini approdano alle semifinali Domani gara mista: azzurri in campo con Lorenzo Gagli-Diana Luna e Guido Migliozzi-Stefania Avanzo

La compagine di Italia 2 (Alessandro Tadini/Francesco Laporta) ha superato per 1 up Gran Bretagna 3 (Connor Syme/Liam Johnston) ed è approdata in semifinale nell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre inserito nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships che si sta svolgendo al PGA Centenary Course del Gleneagles Hotel, ad Auchterarder in Scozia. I due azzurri hanno concluso il gruppo B a punteggio pieno (p. 6) dopo aver sconfitto Irlanda (2/1) e Gran Bretagna 2 (2/1), mentre i loro avversari hanno terminato a 4 punti seguiti da Irlanda (p. 2) e Gran Bretagna 2 (p. 0).

E’ fuori Italia 1 (Lorenzo Gagli/Guido Migliozzi) che ha comunque ha avuto la meglio sul Belgio (4/3) terminando terza nel gruppo D con 2 punti. In finale l’Islanda (p. 6) di Birgir Hafthorsson/Axel Boasson che nel match decisivo ha sconfitto per 2 up la Norvegia (p. 4). Altre due semifinaliste la Spagna 2 (Santiago Tarrio/David Borda), vincitrice del gruppo A e la Spagna 1 (Pedro Oriol/Scott Fernandez), che si è imposta nel gruppo C.

Le semifinali (Italia 2-Spagna 1 e Islanda-Spagna 2) e le finali (per primo e terzo posto) si disputeranno domenica 12 agosto, mentre domani, sabato 11, si svolgerà la gara mista (18 buche foursome) con due compagini italiane formate da Lorenzo Gagli-Diana Luna e Guido Migliozzi-Stefania Avanzo.

Com. Stam.