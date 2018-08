European Golf Team: un successo e una sconfitta per l’Italia Nei gironi di qualificazione vincono Tadini/Laporta e cedono Gagli/Migliozzi

Una vittoria e una sconfitta per gli italiani impegnati nell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre, manifestazione innovativa inserita nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships. Al PGA Centenary Course del Gleneagles Hotel, ad Auchterarder in Scozia, nei gironi di qualificazione, che promuoveranno la prima classificata alle semifinali, Italia 2 (Alessandro Tadini/Francesco Laporta), inserita nel gruppo B, ha prevalso per 2/1 sull’Irlanda (Michael Hoey/Neil O’Briain) e guida la classifica insieme a Gran Bretagna 3 che ha battuto Gran Bretagna 2 (4/3).

Nel gruppo D Italia 1 (Lorenzo Gagli/Guido Migliozzi) ha perso per 4/3 contro la Norvegia (Jarand Ekeland Arnoy/Kristian Krogh Johannessen), che è al comando insieme all’Islanda (6/5 sul Belgio). Nella seconda giornata: Italia 2-Gran Bretagna 2 e Italia 1-Islanda.

Le semifinali e le finali (per primo e terzo posto) si disputeranno domenica 12 agosto, mentre sabato 11 si svolgerà la gara mista (18 buche foursome) con due compagini azzurre formate da Lorenzo Gagli-Diana Luna e Guido Migliozzi-Stefania Avanzo.