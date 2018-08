European Golf Team: Laporta/Tadini in corsa per la semifinale La giovanissima Francesca Fiorellini domina nell’English Girls U14 Open Amateur

Il team di Italia 2 (Alessandro Tadini/Francesco Laporta) ha sconfitto per 2/1 la Gran Bretagna 2 (Rhys Enoch/Charlie Ford) nella seconda giornata dell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre inserito nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships che si sta svolgendo al PGA Centenary Course del Gleneagles Hotel, ad Auchterarder in Scozia.

I due azzurri, a punteggio pieno nel gruppo B di qualificazione con due vittorie, contenderanno nel terzo turno l’ingresso in semifinale alla Gran Bretagna 3 (2/1 sull’Irlanda), che vanta anch’essa due successi.

E’ praticamente fuori Italia 1 (Lorenzo Gagli/Guido Migliozzi) che ha subito la seconda sconfitta ad opera dell’Islanda (2/1) di Birgir Hafthorsson/Axel Boasson. Sarà la Norvegia (2 up sul Belgio) a contendere agli islandesi il primato nel gruppo D. Per i due azzurri prossimo avversario il Belgio.

Le semifinali e le finali (per primo e terzo posto) si disputeranno domenica 12 agosto, mentre sabato 11 si svolgerà la gara mista (18 buche foursome) con due compagini italiane formate da Lorenzo Gagli-Diana Luna e Guido Migliozzi-Stefania Avanzo.

FRANCESCA FIORELLINI DOMINA NELL’ENGLISH GIRLS U14 – Ancora un successo italiano in campo internazionale in una stagione che si colora sempre più d’azzurro. Lo ha firmato Francesca Fiorellini che si è imposta con 223 (75 76 72, +1) colpi nell’English Girls U14 Open Amateur Championship disputato sul percorso del Lyme Regis Golf Club (par 74), nella città da cui il circolo prende nome, in Inghilterra.

La tredicenne romana, portacolori dell’Olgiata GC, con un gran giro finale in 72 (-2) ha distaccato di cinque colpi l’austriaca Anna Neumayer e l’inglese Patience Rhodes (228-+6). A completare la bella prestazione azzurra il sesto posto di Charlotte Cattaneo con 232 (+10) e si sono ben comportate anche Giulia Bellini, 14ª con 236 (+14), e Beatrice Galli, 27ª con 251 (+29).

Francesca Fiorellini ha ottenuto l’ottavo successo individuale dei dilettanti azzurri nel 2018 a cui si aggiungono due vittorie a squadre, compresa quella prestigiosa nell’Europeo Girls. Una grande dimostrazione di vitalità del golf nazionale giovanile, che emerge in tutte le fasce d’età. Merito delle qualità dei ragazzi, del lavoro dei loro maestri e di quello dello staff tecnico azzurro che li pone in grado di esprimere al meglio le loro potenzialità. Naturalmente da ricordare anche le straordinarie imprese di Francesco Molinari, tre titoli con un major (Open Championship), in campo professionistico e i nove complessivi degli italiani al momento.

Per l’olgiatina è il primo successo all’estero che si unisce al titolo tricolore Baby 2017 e alla vittoria nel Memorial Carlo Della Vida Over 12 (2018). Numerosi i piazzamenti tra cui i due secondi posti nel Campionato Pulcine (2017 e 2018).

