Nelle Ladies guida la Reichert, tra i Men Klika Quinta Giada Longhi, Elia Sdruccioli il migliore tra gli Junior Men

Leobersdorf (AUT) –Il Campionato Europeo per la specialità dello Skeet è stato inaugurato dalla gara dedicata agli Junior. In pedana oggi per i primi 75 piattelli di qualifica si sono presentati i nostri azzurrini Alessandro Calonaci di San Gimignano (SI), Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) e Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Nel comparto femminile a guidare la classifica provvisoria c’è la russa Zilia Batyrshina, autrice di una gara quasi perfetta chiusa con il punteggio di 73/75, dietro di lei appaiate in seconda posizione con il medesimo punteggio di 70/75, l’olandese Esmee Van Der Veen e la tedesca Eva-Tamara Reichert; Zuzana Zaoralova (CZE), va a riposo con un meritato terzo posto grazie al risultato giornaliero di 69/75. Buono il primo step di qualifica per la nostra Giada Longhi, l’emiliana dopo un ottimo 24/25 in prima serie ha avuto un piccolo calo di concentrazione (22/25 e 21/25 rispettivamente in seconda e terza serie) che le è costato il piccolo ritardo in classifica: si presenterà da quinta classificata con 67/75 ai 50 piattelli previsti per la mattinata di domani. Tra gli Junior Men il migliore è stato il ceco Richard Klika, che ha messo in riga tutti con un ottimo 74/75, sulla sua scia però c’è il nostro Elia Sdruccioli, secondo con 73/75 (en plein nella prima e nella terza serie, due zeri invece nella seconda) ed il danese Emil Kjelgaard Petersen; otto addirittura i tiratori che con 72/75 hanno terminato la gara odierna in terza posizione: tra loro i nostri portabandiera Alessandro Calonaci e Matteo Chiti, entrambi artefici di una gara condotta in maniera assolutamente lineare e concentrata. I nostri si presenteranno domani dunque armati della consapevolezza di potersi rendere veri protagonisti nelle finali previste nel tardo pomeriggio. Sempre domani, oltre alle finali, avrà inizio la gara anche per i nostri Senior e le nostre Ladies, che li vedrà impegnati sulle pedane austriache con i primi 75 piattelli.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Alessandro Calonaci di San Gimignano (SI); Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Giovedì 09 agosto Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 18.00 Finale Skeet Maschile Junior

Venerdì 10 agosto Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 16.15 Finale Skeet Femminile

Ore 17.15 Finale Skeet Maschile

Sabato 11 agosto Qualificazioni e Semifinali Skeet Junior Team

Ore 10.30 – 12.30 Medal Matches Skeet Junior Team

Qualificazioni e Semifinali Skeet Senior Team

Ore 15.30 – 17.00 Medal Matches Skeet Senior Team

Domenica 12 agosto Gara Skeet Mixed Team Junior

Gara Skeet Mixed Team Senior

Ore 17.15 Finale Skeet Mixed Team Junior

Ore 18.15 Finale Skeet Mixed Team Senior

Com. Stam.