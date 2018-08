Doppio ingaggio per la Seap Pallavolo Aragona

La società SEAP Pallavolo Aragona, neo promossa in serie B2, ufficializza due importanti operazioni di mercato. Il club del presidente Nino Di Giacomo si avvarrà della consulenza di Paolo Modica, preparatore atletico professionista di una società che si occupa di consulenza sportiva, metodologie di allenamento, valutazioni funzionali, programmazione e periodizzazione di allenamento di squadra e individuali, con andamento dei carichi di lavoro e calcolo degli algoritmi.

Paolo Modica seguirà le giocatrici della Seap Aragona nei primi giorni di ritiro pre-campionato, effettuando le schede tecniche per poi svolgere, durante la stagione, i richiami di preparazione atletica.

Paolo Modica sarà collaborato da Maria Valente che la società aragonese ha ingaggiato nel doppio ruolo di schiacciatrice e preparatrice atletica.

Maria Valente, nata a Priverno in provincia di Latina, classe 1984, 180 cm, proveniente dal Castelvetrano di serie B2, è un’atleta di grande esperienza per aver indossato nel passato, tra le tante, le maglie del Cefalù, Recanati, Fondi, Spezzano e Cutro.

Le sue prime parole da neo giocatrice e preparatrice atletica della SEAP Pallavolo Aragona: “Sono felice di far parte di questo ambizioso progetto che mi ha proposto il presidente Nino Di Giacomo. La mia carriera di atleta purtroppo sta per tramontare, ma sono entusiasta di aver intrapreso da qualche anno la carriera di preparatrice atletica. Sono a disposizione del mister e della società per raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissati, e li ringrazio per la fiducia riposta nei miei confronti. Il mio sarà un ruolo molto delicato, sarò sia atleta che preparatrice, metterò a disposizione la mia esperienza e la mia determinazione per lavorare tutti insieme nella maniera più professionale possibile”.

L’arrivo del “jolly” Maria Valente rappresenta l’ultimo colpo di mercato della Seap Aragona che, ora, si può considerare chiuso.

