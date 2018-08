EUROPEI XCO: a Glasgow

Scattano oggi le prove di Cross Country per la categoria Elite – Il CT Celestino: “Percorso veloce e tecnico al punto giusto. Mi aspetto grandi cose. Siamo pronti!”

Glasgow (GBR) – Oggi la terza disciplina ciclistica, in questi Campionati Europei multisport di Glasgow. Il Cathkin Braes Mountain Bike Trails ospiterà infatti le gare di MTB Cross Country per la categoria Elite, in programma domani con le prove femminili e maschili.

In campo maschile tra gli iscritti figurano lo svizzero Florian Vogel, campione europeo 2017, il campione olimpico di Londra (argento a Rio), il ceco Jaroslav Kulhavý oltre al talento olandese Mathieu van der Poel. Tra le donne si annuncia una sfida particolarmente entusiasmante grazie alla presenza di atlete di alto spessore tra le quali l’iridata Jolanda Neff(Svizzera), l’ex campionessa del mondo Maja Włoszczowska (Polonia), la pluri campionessa del mondo ed ex campionessa olimpica Gunn Rita Dahle(Norvegia) e la francese Pauline Ferrand Prevot. L’Italia non se ne starà in disparte, con Marco Aurelio Fontana che sarà ancora una volta la punta azzurra, sebbene siano in continua ascesa le quotazioni di Gioele Bertolini e Luca Braidot. Tra le donne, sicuramente da non sottovalutare la veterana Eva Lechner.

Dice Mirko Celestino: “Tutti i bikers sono in condizione e lo hanno dimostrato. Luca e Daniele Braidot sono in continua crescita. In particolare Luca sta veramente bene. Così Marco Aurelio Fontana che ha recuperato dopo la caduta avvenuta prima dell’italiano. Anche Pettinà e Tabacchi contribuiscono, insieme ai Braidot, alla buona “squadriglia” dei carabinieri, davvero motivata. Ho aspettative su Bertolini e Colledani, al primo anno tra gli élite, ma che ad ogni appuntamento si presentano pronti e agguerriti. Tra le donne ci sarà un gran bel bagarre perché il lotto partenti è veramente di livello. Eva e Serena sono, quindi, ancor più motivate”.

Tra gli azzurri non risulta convocato Gerhard Kerschbaumer: “Il calendario impone delle scelte. Molti hanno optato una preparazione per la prova di Coppa del Mondo in programma a pochi giorni di distanza dall’europeo”. Assente anche Andrea Tiberi, in fase di recupero.

La Nazionale è da due giorni a Glasgow, per provare il percorso gara: “E’ molto veloce e tecnico al punto giusto: la pioggia caduta nella notte lo ha allentato e reso un po’ scivoloso, ma mi aspetto grandi colpi di scena, soprattutto nella prova maschile, dove abbiamo tutte le carte in regola” prosegue il CT. E ancora: “Il clima è comunque ottimale per la gara di domani, le previsioni danno temperatura massima 17 gradi, precipitazioni assenti. Noi, in ogni caso, ci faremo trovare più che pronti”.

NAZIONALE DONNE (h.9,30-11)

Calvetti Serena Ktm – Protek – Dama

Lechner Eva Centro Sportivo Esercito

NAZIONALE UOMINI (h. 14,30-16)

Bertolini Gioele Centro Sportivo Esercito

Braidot Daniele C.S. Carabinieri

Braidot Luca C.S. Carabinieri

Colledani Nadir Bianchi Countervail

Fontana Marco Aurelio Bianchi Countervail

Pettinà Nicholas C.S. Carabinieri

Tabacchi Mirko C.S. Carabinieri

La squadra sarà diretta dal CT Mirko Celestino.

