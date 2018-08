Rugby Eurobeach: A Mosca Azzurre d’Argento, Azzurri di Bronzo

Mosca (Russia) – Termina con una medaglia d’argento e una di bronzo l’avventura delle due Nazionali Italiane di Beach Rugby all’Europeo di categoria in Russia.

A Mosca le Azzurre, alla prima partecipazione, conquistano il secondo posto. Dopo il tris di vittorie ottenuto nella giornata di ieri contro Georgia, Bielorussia e Croazia, l’Italia strappa il pass per la finale battendo 4-3 la Lettonia in una semifinale molto combattuta. Nell’ultimo match del torneo le Azzurre si arrendono 6-3 alle padrone di casa della Russia.

Nella versione maschile dell’Europeo l’Italbeach, in una partita senza storia, regola con un netto 10-1 la Moldavia nei quarti di finale. La rincorsa degli Azzurri al secondo titolo europeo consecutivo si arresta in semifinale contro la Georgia che si impone 5-4. Nella finale valida per il terzo post l’Italia batte 10-3 la Lettonia conquistando la medaglia di Bronzo.

Questi i risultati Azzurri di giornata:

Nazionale Italiana Femminile Beach Rugby

Semifinale Italia v Lettonia 4-3

Finale Russia v Italia 6-3

Nazionale Italiana Maschile Beach Rugby

Quarti di Finale Italia v Moldavia 10-1

Semifinale Georgia v Italia 5-4

Finale 3° posto Italia v Lettonia 10-3

