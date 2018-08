Double Trap – Ricco bottino azzurro con due ori, un argento e due bronzi.Oro per Barillà e la De Luca, bronzo per la Maglio.Nel Mixed argento per la coppia De Luca-Barillà e bronzo per Maglio-Tronca

Leobersdorf (AUT) – Anche il Double Trap regala all’Italia un bel bottino. Sono state ben cinque le medaglie conquistate dagli azzurri delle squadre del Direttore Tecnico Mirco Cenci: due d’oro, una d’argento e due di bronzo.

Il merito per aver centrato quelle più prestigiose va ad Antonino Barillà ed a Claudia De Luca.

Il primo, marinaio di Villa San Giuseppe (RC), è salito sulla vetta del podio individuale maschile con una gara di altissimo livello. Grazie al punteggio di 146/150 l’azzurro ha regolato in scioltezza il russo Anton Nekrasov, secondo con 141/150, e lo slovacco Hubert Olejnik, terzo con 139/150. Giù dal podio sono rimasti Ignazio Maria Tronca (Fiamme Oro) di Milano e Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA), rispettivamente quinto con 135 e sesto con 134.

Bravissima anche la tiratrice di San Cesario di Lecce, saldamente in testa alla classifica già dalla terza delle cinque serie di gara e poi prima con lo score di 131/150. Con lei sul podio anchela slovacca Zuzana Stefecekova, argento con 119/150, e l’azzurra Sofia Maglio di Nardò (LE), medaglia di bronzo con 14/150 +2. In sesta piazza ha chiuso, invece, Valeriya Sokha (Fiamme Oro) di Montecosaro (MC) con 107.

La De Luca e Barillà sono tornati sul podio anche per l’argento che si sono meritati nella gara del Mixed Team. Migliori delle qualifiche con il totale di 277/300 i due azzurri hanno ceduto il passo solo alla coppia slovacca Stefecekova-Olejnic, d’oro con 67/80, accomodandosi sulla piazza d’onore con 63/80. Terza la coppa Maglio-Tronca, medaglia di bronzo con 48/60.

Infine, menzione di merito per gli Junior azzurri che, causa assenza di avversari, non hanno potuto disputare una vera e propria gara. In ogni caso i nostri ragazzi hanno calcato le pedane austriache affrontato le cinque serie previste dal regolamento. Migliore dei tre è stato Jacopo Duprè De Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI) con 133/150, seguito da Eraldo Apolloni di Thiene (VI) con 132/150 e da Nicolò Liceti di Quinto Vicentino (VI) con 126.

Soddisfatto, anche se critico, il Direttore Tecnico Mirco Cenci: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi ed alle mie ragazze che, malgrado la decisione scriteriata di eliminare la nostra specialità dai Giochi, hanno continuato a lavorare con impegno e dedizione. Mi auguro che, in un futuro non troppo lontano, il loro sacrificio possa venir ricompensato con la reintroduzione nel programma olimpico”.

Domani in pedana gli Skeetisti per gli allenamenti ufficiali pre-gara.

RISULTATI DOUBLE TRAP

Senior : 1° Antonino BARILLA’ (ITA) 146/150; 2° Artem NEKRASOV (RUS) 141/150; 3° Hubert OLEJNIK (SVK) 139/150; 5° Ignazio Maria TRONCA (ITA) 135/150; 6° Alessandro CHIANESE (ITA) 134/150.

Lady: 1ª Claudia DE LUCA (ITA) 131/150; 2ª Zuzana STEFECEKOVA (SVK) 119/150; 3ª Sofia MAGLIO (ITA) 114/150 (+2); 6ª Valeriya SOKHA (ITA) 107/150.

Junior : Jacopo DUPRE’ DE FORESTA (ITA) 133/150; Eraldo APOLLONI (ITA) 132/150; Nicolò LICETI (ITA) 126/150

Mixed Team: 1ª SLOVACCHIA (Zuzana STEFECEKOVA – Hubert OLEJNIK) 258/300 – 67/80; 2ª ITALIA (Claudia DE LUCA – Antonino BARILLA’) 277/300 – 63/80; 3ª ITALIA (Sofia MAGLIO – Ignazio Maria TRONCA) 249 – 48/60; 4° CIPRO (Georgia KOSTANTINIDOU – Stephen THEODOTOU) 232/300 – 37/50; 5ª AUSTRIA (Christina GRUBER – Michael AUER) 205/300 – 23/40 ; 6ª UNGHERIA (Bianca PONGRATZ – Norbert HEGYL) 207/300 – 20/30;.

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Senior: Antonino Barillà (Marina Militare) di Villa San Giuseppe (RC); Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA); Ignazio Maria Tronca (Fiamme Oro) di Milano.

Ladies: Claudia De Luca di San Cesario di Lecce; Sofia Maglio di Nardò (LE); Valeriya Sokha (Fiamme Oro) di Montecosaro (MC).

Junior: Eraldo Apolloni di Thiene (VI); Jacopo Duprè de Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI); Nicolò Liceti di Quinto Vicentino (VI).

Tecnico: Mirco Cenci

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Alessandro Calonaci di San Gimignano (SI); Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Martedì 07 agosto Allenamenti Ufficiali Skeet

Mercoledì 08 agosto Allenamenti Ufficiali Skeet Maschile

Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile Junior (75 piattelli)

Giovedì 09 agosto Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 18.00 Finale Skeet Maschile Junior

Venerdì 10 agosto Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 16.15 Finale Skeet Femminile

Ore 17.15 Finale Skeet Maschile

Sabato 11 agosto Qualificazioni e Semifinali Skeet Junior Team

Ore 10.30 – 12.30 Medal Matches Skeet Junior Team

Qualificazioni e Semifinali Skeet Senior Team

Ore 15.30 – 17.00 Medal Matches Skeet Senior Team

Domenica 12 agosto Gara Skeet Mixed Team Junior

Gara Skeet Mixed Team Senior

Ore 17.15 Finale Skeet Mixed Team Junior

Ore 18.15 Finale Skeet Mixed Team Senior

