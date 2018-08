A Morandin/Remondini e Nemesio gli ultimi ori in palio a Folgaria

È calato il sipario sull’edizione 2018 del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza Solo Dance Divisione Internazionale Categorie Juniores/Seniores 2018. La settimana giornata, che si è da poco conclusa, ha chiuso ufficialmente l’edizione 2018 della manifestazione tricolore e ha assegnato gli ultimi due titoli in palio.

Oggi, infatti, sono stati assegnati il titolo della Seniores Femminile, conquistato da Silvia Nemesio dell’Ass. D.P. Trullo, e della Coppia Danza Seniores, che va a Daniel Morandin/Anna Remondini dell’ASD Rollclub Scuola Pattinaggio/ASD Forlì Roller.

L’ultima splendida ed emozionante giornata di gare, cominciata con le prove pista ufficiali nella mattinata, ha visto l’apertura dei giochi da parte dei primi 3 gruppi di atlete della Seniores Femminile, composti dalle atlete che non avevano ottenuto un piazzamento di testa dopo lo Short. Diciotto atlete scese in pista decise a realizzare il loro disco nel migliore dei modi, dandosi battaglia, quindi, a colpi di pattini e figure per risalire la cima della classifica. Spettacolo in crescendo quello a cui hanno dato vita queste stelle del pattinaggio, con l’atmosfera che ad ogni esecuzione diventava sempre più incandescente.

Dieci minuti dopo è toccato alle Coppie Danza Seniores scendere in pista e affrontarsi nella Danza Libera. Coppie che hanno reso la pista e l’atmosfera a dir poco bollenti e che non hanno lesinato energie. Questo e prestazioni di caratura mondiale hanno fatto si che lo spettacolo fosse assicurato e che la lotta per il podio fosse dura. Alla fine della tenzone a conquistare l’ambito titolo in palio, il tricolore 2018 di categoria, è stata la coppia Daniel Morandin/Anna Remondini dell’ASD Rollclub Scuola Pattinaggio/ASD Forlì Roller, Campioni Mondiali e Italiani in carica che, con una prova praticamente perfetta e dall’alto contenuto artistico, ha conquistato pubblico e giuria ottenendo un punteggio di 242,500. Completano il podio di categoria Andrea Bassi/Silvia Stibilj della P.F. Progresso Fontana AS/AS Dilettantistico Patt.Artistico Triestino, vice Campioni Mondiali e vice Campioni Italiani in carica, che realizzano una disco di spessore e molto emozionante, ma che con 229,650 punti devono accontentarsi della seconda piazza e da Massimiliano Antonelli/Camilla Barguino dell’Ass. P.D. Aquileiese/ASD Patt. Art.co Murialdo Rivoli, coppia di nuova formazione, anche loro autori di una prova di spessore, che ottengono 212,450 punti e si classificano terzi.

Dieci minuti di pausa e l’atmosfera al Palafolgaria si è fatta nuovamente incandescente. È ripresa, infatti, la gara di Libero della Seniores Femminile con gli ultimi due gruppi, composti dalle atlete che meglio si erano posizionate dopo lo Short. Dieci atlete, dieci dischi, dieci performance, agonismo, emozioni forti, tecnica e passione. Questo è quello a cui ha potuto assistere il pubblico presente sugli spalti e coloro che hanno assistito alla gara dai monitor dei pc o degli smartphone grazie alla diretta streaming della FISRTv. Uno spettacolo, questo, che siamo certi abbia coinvolto tutti tenendo incollati gli occhi sulla pista. Queste stelle del pattinaggio artistico, insomma, hanno messo a dura prova i giudici, ma alla fine viene rispettato il pronostico e si piazzano sul podio le stesse tre atlete dello scorso anno, nelle medesime posizioni. A spuntarla, facendo valere il titolo di Campionessa Mondiale e Italiana in carica, infatti, è stata Silvia Nemesio dell’Ass. D.P. Trullo che, con una prova perfetta e dal contenuto tecnico e artistico notevole ottiene 387.80 punti e quindi si laurea Campionessa Italiana della Seniores Femminile 2018. L’argento, invece, viene conquistato da Letizia Ghiroldi dell’A.S. Dilettantistico Pattinaggio Travagliato, autrice di un’esecuzione straordinaria, che ottiene 378,30 punti. Chiude il podio di categoria, come lo scorso anno, Silvia Lambruschi del Pattino Club La Spezia ASD, autrice di una prova coinvolgente e dall’alto contenuto , che ottiene 350,70 punti.

A conclusione della giornata si sono svolte le cerimonie di premiazione della Coppia Danza Seniores e del Libero Seniores Femminile.

A chiusura e commento di questa edizione del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza Solo Dance Divisione Internazionale Categorie Juniores/Seniores 2018 riportiamo le dichiarazioni del CT azzurro, Fabio Hollan: “Ritengo che queste due settimane, specialmente la seconda degli Junior e dei Senior, siano state molto utili ai fini della valutazione degli atleti in ottica Europei e Mondiali. Certo non nego che ho ancora qualche riserva da sciogliere, ma tutto sommato posso dire che le idee sono chiare e le previsioni che mi ero fatto sono state abbastanza rispettate. Per concludere volevo dire che la prova fatta con il sistema del Roll Art in parallelo in tutte le specialità è stata molto proficua, in prospettiva della prossima stagione, che ne vedrà il debutto ufficiale.”

