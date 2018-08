Rugby: Un’eccellenza enogastronomica del territorio parmense al fianco delle Zebre: benvenuto al Consorzio della Coppa di Parma IGP

Parma – Un nuovo partner, espressione dell’eccellenza del territorio parmense, entra nella famiglia delle Zebre Rugby Club. Si tratta del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP che, dal 2012, tutela, promuove e valorizza il celebre insaccato a base di carne suina.

La Coppa di Parma è un salume che ha ottenuto il marchio IGP d’indicazione geografica protetta nel 2011. Le tecniche di lavorazione e stagionatura rendono questo salume unico nel suo genere, una vera e propria esperienza sensoriale rimasta intatta nel tempo per consentire a tutti di gustare un prodotto di altissima qualità unitamente ad una cultura storica ampiamente documentata sin dal 1680.

Il marchio registrato del consorzio presieduto da Fabrizio Aschieri, che attualmente raggruppa 21 produttori, campeggerà sulla maglia da gioco di Tommaso Castello e compagni che saranno ambasciatori nel mondo della IGP “Coppa di Parma” uno dei prodotti tipici della salumeria parmense prodotto nel territorio che ospita la franchigia di Guinness PRO14 ed EPCR Challenge Cup dal 2012. Il consorzio ha colto le opportunità che la franchigia federale può offrire a quelle realtà desiderose di far conoscere il proprio prodotto e la propria attività dentro e fuori dai confini nazionali, grazie al carattere internazionale delle competizioni a cui partecipa la squadra di coach Bradley.

Le Zebre a partire da Settembre 2018 con la prima gara ufficiale della stagione, parteciperanno ai due prestigiosi tornei internazionali contro i più forti club di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Russia, Scozia e Sudafrica, unica realtà del territorio parmense che partecipa a campionati internazionali. Insieme al consorzio verranno organizzate anche tante attività in occasione delle gare interne allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma e pure delle trasferte all’estero: obiettivo è quello di far conoscere questo prodotto eccellente e le sue caratteristiche uniche favorendone la diffusione.

Il presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP Fabrizio Aschieri presenta la partnership: “Il rugby è uno sport di valori: sano ed educativo, come testimonia la tradizione del terzo tempo a fine partita. L’abbinamento tra il Consorzio e lo Zebre Rugby Club è quindi naturale. Siamo felici di poter sostenere una realtà sportiva prestigiosa che contribuisce a dare visibilità internazionale a Parma ed al suo territorio. Una realtà che ha compreso l’importanza dell’enogastronomia come leva di marketing per la promozione turistica, portando da due anni sulle maglie da gioco il brand di Parma, Unesco City of Gastronomy. Sono convinto che per il nostro Consorzio le Zebre rappresentino un’ottima vetrina ed una porta d’ingresso al mondo della Coppa di Parma IGP. Soprattutto le partite in casa saranno l’occasione per incontrare un pubblico di curiosi e foodie, italiani e non solo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il direttore commerciale della franchigia federale Enzo Raisi: “Per noi è molto importante che aziende ed enti del territorio di Parma credano nel nostro sport e soprattutto nel progetto dello Zebre Rugby Club. A maggior ragione siamo contenti di poter accogliere tra i nostri partner uno dei consorzi di prestigio del territorio parmense. Le Zebre sono l‘unica realtà sportiva della città di respiro internazionale: porteremo dunque con orgoglio il brand della Coppa di Parma IGP nel mondo. Nelle nostre gare interne potremo anche far gustare e dare risalto a questa eccellenza ed a tanti altri prodotti dell’enogastronomia emiliana che vorremmo al nostro fianco”.

