Bari ospita, giovedì 3 e venerdì 4 agosto, una delle tre sedi di Qualificazione alla FIBA 3×3 Europe Cup U18. Nei due giorni diciotto nazionali, dieci maschili e otto femminili, si sfideranno sul lungomare, sul suggestivo campo appositamentre allestito presso il molo San Nicola per guadagnare l’accesso alla fase finale della FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato europeo di categoria, che si terrà a Debrecen (Ungheria) dal 31 agosto al 2 settembre.

Le altre due sedi di Qualificazione sono Voiron (Francia) e Szolnok (Ungheria), dove si gioca il 4 e il 5 agosto. A Bari, così come nelle altre sedi, 4 squadre maschili e 4 femminili potranno qualificarsi alla fase finale.

Entrambe le Nazionali italiane U18 maschile e femminile sono in raduno a Bari da domenica scorsa: “Sono stati quattro giorni di lavoro intenso sia dal punto di vista fisico, sia da quello tecnico per due squadre che non hanno mai giocato insieme e che sono alla prima manifestazione europea-afferma Angela Adamoli che guida entrambe le Nazionali visto il contemporaneo impegno con l’Europeo U18 maschile di Andrea Capobianco con cui ha condiviso tutte le strategie- Le nostre due Nazionali U18 hanno gironi importanti e avversari impegnativi con cui vogliamo confrontarci e competere. Abbiamo voglia di qualificarci e siamo molto motivati: siamo la squadra di casa e vogliamo fare un’ottima figura”

Durante il raduno si sono allenate a Bari anche le Azzurre della Nazionale Open che hanno vinto lo scorso 12 giugno il Campionato del Mondo. Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella, insieme a Caterina Dotto che sostituisce RaeLin D’Alie negli Stati Uniti, si sono allenate a Bari, con i ragazzi e le ragazze dell’under 18 in previsione di un Torneo Challenger questo fine settimana a Praga: “Effettivamente -aggiunge Angela- abbiamo avute situzioni diverse da gestire, ma penso che tutti si siano arricchiti per i tanti scambi avuti.”

Nazionale maschile U18 3×3

Riccardo Chinellato (2000, 195, Team Abc Cantù)

Lorenzo Donadio (2001, 193, Stella Azzurra)

Niccolò Filoni (2001, 196, Nuovo Basket Aquilano)

Nicolò Ianuale (2001, 196, Pall.Moncalieri S.Mauro)

3 agosto

Girone B

10:10 Italia-Lituania

20:50 Italia-Lettonia

4 agosto

11:30 Italia-Polonia

18:50 Italia-Rep. Slovacca

Nel girone A giocano, invece, Ucraina, Andorra, Germania, Svizzera e Irlanda.

Nazionale femminile U18 3×3

Michela Battilotti (2000, 176, Famila Basket Schio)

Giulia Bongiorno (2000, 174, Roma Team Up)

Caterina Mattera (2001, 184 cm, Minibasket Battipaglia)

Carolina Salvestrini (2000, 180, Basket Femminile Le Mura)

3 agosto

Girone A

11:50 Italia-Spagna

19:50 Italia-Andorra

4 agosto

10:30 Italia-Lituania

Nel girone B giocano Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Turchia.

Le Qualificazioni. Alla Fase finale di Debrecen si qualificano direttamente le prime classificate di ogni girone e le vincenti delle semifinali incrociate fra seconde e terze.Programma

Venerdì 3 agosto

9.30: cerimonia d’apertura

9.50-12.30: gare

17.50-21.10: gare

Sabato 4 agosto

9.50-12.30: gare

17.50-21.30: gare

21.30-22.30: intrattenimento

22.30-23.30: Slum Dunk Contest (Gara delle schiacciate)

Le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3×3

Com. Stam.