Rugby: Italia U20, cinque cambi nel XV anti Inghilterra al Mondiale U20

Beziers (Francia) – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che alle 16.30 affronterà i pari età dell’Inghilterra allo “Stade Aime-Giral” di Perpignan, match valido per il World Rugby U20 Championship che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della FIR e su therugbychannel.it .

L’Inghilterra è una squadra che punta a vincere il Mondiale. Noi abbiamo preparato la partita in modo da tenere una pressione costante sull’avversario – ha dichiarato Fabio Roselli, allenatore degli Azzurrini – e riuscire a concretizzare tutte le opportunità che andremo a creare in fase offensiva. Il nostro focus è puntato sulla prestazione e vogliamo essere più precisi rispetto alla partita contro la Scozia. Ci sono alcuni cambi forzati in formazione a causa degli infortunati Forcucci, Iachizzi e Casilio, ma la vera forza di questa squadra risiede nell’unione del gruppo. Abbiamo giocatori che si fanno trovare sempre pronti e la dimostrazione l’abbiamo avuta nella scorsa partita: di questo ne siamo orgogliosi”.

Rispetto alla gara vinta contro la Scozia, nel XV iniziale trovano spazio Canali, Koffi, Crosato, Moscardi e Coppo.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

14 Tommaso COPPO (Petrarca Padova)

13 Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)

12 Damiano MAZZA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

11 Giovanni D’ONOFRIO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

10 Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

9 Luca CROSATO (Lafert San Donà)*

8 Antoine KOFFI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

7 Michele LAMARO (Petrarca Padova)* – capitano

6 Jacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby)*

5 Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

4 Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

3 Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

2 Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

1 Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

A disposizione:

16 Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

17 Guido ROMANO (Rugby Colorno)*

18 Matteo NOCERA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

19 Davide RUGGERI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

20 Lodovico MANNI (Mogliano Rugby)

21 Alessandro FUSCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

22 Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

23 Andrea DE MASI (Mogliano Rugby)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

