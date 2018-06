Podismo: Tutto pronto per il Trofeo Securpol Italia 15km ai primi quattrocento iscritti la magnifica maglia tecnica personalizzata.

Palermo. Appuntamento sportivo da non perdere, prossimo 02 giugno’18, per gli amanti della corsa su strada alla ricerca di qualità e novità organizzative quella proposta dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic in occasione del 1° Trofeo Podistico Securpol Italia 15km.

L’evento palermitano unico in Sicilia sulla distanza di 15km partirà dallo Stadio Vito Schifani di Viale del Fante alle ore 9,30 ed interesserà lo splendido Parco Reale della Favorita di Palermo dove è stato ricavato il circuito di 7,5km che gli atleti iscritti alla gara individuale dovranno percorrere per due volte, gli atleti iscritti alla staffetta 2×7,5km dovranno percorrerlo una volta.

Per i primi 400 atleti che invieranno il modulo d’iscrizione, scaricabile sui siti www.biorace.it ewww.speedpass.it e presso il negozio Per…Correre di Via Della Croce Rossa 167 (PA), regolarmente compilato all’indirizzo asdpolisportivapegaso@gmail.com riceveranno una super maglia tecnica personalizzata di alta qualità, il ritiro dei pettorali e dei chip elettronici forniti da speedpass.it potranno essere ritirati da venerdì 1 presso la segreteria sita all’interno dello Stadio di Atletica Vito Schifani dalle ore 09 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 e sabato 2 dalle ore 08 alle ore 09.

Tutti gli atleti che lo desidereranno potranno correre con il tricolore dipinto sul viso o sulle mani in segno di pace, infatti, a curare quest’altra simbolica iniziativa saranno gli uomini dell’Associazione Crescere Insieme Onlus di Carini, la gara valida come terza prova del SuperPrestige e Prova Challenger del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre e co- organizzata con il Comune di Palermo.

