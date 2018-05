Tennis: La regina Serena Williams è tornata!

Una tuta nera da supereroe che manda un messaggio a tutte le mamme. La passione per la moda e un docufilm sulla sua vita. Serena Williams si racconta.

Come già accennato la settimana scorsa, un cartellone in centro a Parigi recita “The Queen is back”. Ed è proprio vero, la regina è tornata. Un anno e mezzo dopo l’ultima partecipazione ad uno slam Serena Williams è di nuovo in campo e porta a casa la vittoria contro Kristyna Pliskova 7-6 (4), 6-4. È scesa in campo con una tutina nera attillata in stile Catwoman, ma la pantera nera non ha scelto questo look a caso. Il suo abbigliamento è un messaggio per tutte le mamme: serve infatti per aiutare la circolazione del sangue (per i problemi di coagulazione causati dal parto). Scrive infatti sui suoi social: «Per tutte le mamme che come me hanno avuto una dura ripresa dalla gravidanza, eccomi qua. Se posso farlo io, potete farlo anche voi». Serena non è solo una campionessa di tennis, è anche un idolo, un modello per tante ragazze e donne. Durante la conferenza stampa post match ha anche aggiunto: «Mi sento come una principessa guerriera, la regina del Wakanda. Vivo da sempre in un mondo fantasy. Ho sempre voluto essere un supereroe e questo è il mio modo di esserlo».

Serena Williams da sempre ha due passioni, il tennis e la moda. Nel 2004, anno in cui Sharapova la sconfisse e ottenne il suo primo slam, posò come modella e lanciò una sua linea di abiti sportivi. Nel 2015, dopo l’uscita a sorpresa dagli Us Open contro Roberta Vinci, ha presentato delle sue creazioni nelle passerelle di New York sotto la visione di Anna Wintour. Ieri Serena ha realizzato un altro sogno: ha lanciato un suo negozio di vestiti online!

Non smette mai di stupire. Serena Williams ci insegna ogni giorno come la forza di volontà, il sacrificio, l’allenamento e la determinazione siano le carti vincenti per realizzare i propri desideri. Ha inoltre deciso di raccontare gli ultimi due anni della sua vita, tra tennis matrimonio e gravidanza, con un documentario in 5 puntate: “Being Serena” (in onda su HBO dal 2 maggio). Alla premiere erano presenti molte celebrità: la sorella Venus, Gigi e Bella Hadid (amiche della tennista), Anna Wintour, Vera Wong.“Figlia, sorella, atleta. Pioniera, capace di rompere i record e fare la storia” si legge nel trailer. Serena Williams non ha ancora finito con il tennis, vuole che sua figlia Alexis Olympia ricordi sua madre giocare e vincere.